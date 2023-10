Prefeito de Komatsu no Japão recebe carta escrita por Ashiuchi

O envio do documento, e dos demais itens, se deu em razão da celebração dos 51 anos do tratado de irmandade entre os dois municípios, distantes cerca de 18,5 mil quilômetros um do outro. Assim que os objetos chegaram ao gabinete do prefeito, imediatamente, Miyahashi utilizou o celular para traduzir a mensagem do português para o japonês. A carta destaca que “ao longo de cinco décadas, nossa respeitosa relação de irmandade e, sobretudo, de amizade só veio a crescer e se tornar ainda mais forte e estreita. Um laço indissociável e perene, feito de forma autêntica e com vistas a um horizonte de grandes realizações”.

Para além da relação de amizade, Ashiuchi também destacou que as cidades-irmãs têm laços ainda mais profundos. “Komatsu faz parte da história de Suzano em todos os sentidos possíveis, seja por meio da representação de uma de suas indústrias multinacionais que leva o seu nome, seja pelo enriquecimento inegável trazido pelo intercâmbio cultural”. A carta, a camiseta e o totem ficarão em um local de destaque da Prefeitura de Komatsu, onde poderão ser apreciados por todos.

Ao saber da chegada dos objetos, Ashiuchi ressaltou que a manutenção da amizade entre as duas cidades é fundamental para o enriquecimento cultural tanto para os suzanenses quanto para os moradores de Komatsu. “Particularmente, fico muito feliz em ver que o prefeito Miyahashi gostou dos presentes que enviamos para ele. Isso mostra que esta união deve ser mantida e incentivada para o benefício de todos. Faço votos de que possamos cada vez mais estreitar as relações e que muitos anos desse tratado possam ser celebrados por Suzano e Komatsu”, apontou o prefeito.

O prefeito de Komatsu, município localizado no litoral do Mar do Japão, na província de Ishikawa, distante cerca de 450 quilômetros da capital Tóquio, Shoei Miyahashi, recebeu na última quarta-feira (11/10) uma carta escrita pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi acompanhada de um totem em miniatura da cidade e a camiseta do Suzano Vôlei. A trainee pela Agência de Cooperação Internacional do Japão (Jica) e moradora de Suzano, Silvia Mizobuti, que participa de um intercâmbio cultural, foi quem fez a entrega dos presentes.