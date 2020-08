Prefeito de Santa Branca morre de complicações cardíacas; cidade integra Condemat

O prefeito de Santa Branca, Celso Simão Leite, de 64 anos, morreu na manhã deste domingo (16), em decorrência de um quadro de arritmia. Ele estava em casa no momento da morte.

A cidade - que fica no Vale do Paraíba - integra o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) desde o ano passado, juntamente com Guarulhos e as dez cidades da região.

Ele iniciou o ano como secretário do consórcio, mas deixou a diretoria em abril, assim como outros prefeitos do consórcio que optaram por disputar as eleições deste ano.

Em nota, a direção do Condemat lamentou a morte do prefeito de Santa Branca. O presidente do consórcio, Adriano Leite, destacou o jeito sereno do gestor.

“Celso era uma pessoa que sempre transmitiu muita serenidade e alegria. Tinha um bom relacionamento com todos os prefeitos do Condemat e admirava a união do grupo, assim como entendia a importância do consórcio e, por isso, buscou a integração de Santa Banca. Fará muita falta”, ressaltou.

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento do prefeito.