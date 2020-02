Prefeito de Suzano anuncia pacote de melhorias para a Educação

Escolas com horário estendido, formação de profissionais da Educação, lançamento de plataforma online com cursos de qualificação para professores, entrega de kits de uniforme e material escolar, aulas de Artes e Educação Física para toda a rede a partir do G4 e inauguração de mais uma escola no Residencial Nova América formam o pacote de melhorias para a Educação de Suzano. O anúncio foi feito pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi na manhã deste sábado (01/02), durante inauguração da Escola Municipal do Jardim Quaresmeira.

De acordo com o chefe do Executivo suzanense, o número de escolas com horário estendido subiu de 8 para 12, podendo chegar a 15 até o final do ano. O projeto visa melhorar o desenvolvimento pedagógico dos estudantes, por meio de atividades extras, com a oferta de modalidades esportivas e oficinas culturais, como teatro e música. Ainda neste ano, todos os alunos a partir do G4, da rede municipal de ensino, terão aulas de Educação Física e Artes.

Também haverá formação dos profissionais da Secretaria Municipal de Educação em cursos oferecidos pela Fundação Itaú Social, por meio da atuação da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, focada no trabalho com crianças de 0 a 3 anos, com avaliação das propostas pedagógicas e das creches municipais. A parceria do município com o Itaú Social já viabiliza a capacitação de professores que atuam na formação e transição da pré-escola para o 1º ano.

Outro destaque foi para a intensificação de uma ação pioneira no cuidado de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), ao lado do Instituto Farol, a partir do método Denver de intervenção precoce, conforme detalhou o secretário municipal de Educação, Leandro Bassini. "O método trabalha com as características da criança autista, para que as creches ofereçam profissionais capazes de observar as crianças e identificar comportamentos desde a pequena infância. Esse é um grande passo rumo ao atendimento especializado e de qualidade.", afirmou. Atualmente, há 170 alunos com autismo presentes na rede municipal de ensino.

A capacitação dos profissionais com o Instituto Farol vai acontecer na próxima semana, para funcionários de quatro unidades. O encontro será gravado e posteriormente disponibilizado na nova plataforma digital de capacitação da rede municipal de ensino, com previsão de lançamento para este semestre.

Ainda durante a inauguração da escola, Bassini e Ashiuchi detalharam como serão as entregas dos uniformes e kits de materiais escolares. A primeira ação será terça-feira (04/02), com a entrega dos kits de material em reunião de pais de cada escola. Neste encontro, os responsáveis também receberão um protocolo individual, com um código de barras, que será utilizado para a retirada do uniforme na Arena Suzano, localizada do Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador) a partir de quarta-feira (05/02).

O período de retirada dos uniformes será de 5 a 16 de fevereiro, das 9 às 21 horas. Aos finais de semana o horário de atendimento será das 9 às 15 horas. "O kit de materiais escolares respeita a particularidade de cada ensino, desde o Infantil até a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Já os uniformes não são apenas por estética, mas também por uma questão de segurança dos alunos da nossa rede", disse o prefeito.

Por fim, as autoridades destacaram o avanço das obras da creche no Residencial Nova América, que será entregue à população no mês que vem. A construção é feita em parceria com o governo do Estado e tem o investimento de R$ 1,8 milhão. Serão nove salas de aula para 150 crianças de 0 a 3 anos em período integral, ou o dobro de vagas no atendimento parcial, de acordo com a demanda local.

"É com muita alegria que anunciamos todos esses avanços à Educação. O ensino básico é o primeiro passo para a formação de cidadãos, por isso requer cuidado e atenção especial. Sou filho de professora e desde pequeno aprendi a importância deste setor e o quanto uma base sólida reflete no nosso desenvolvimento humano e profissional. É nisso que buscamos investir e aprimorar, concluiu Ashiuchi".