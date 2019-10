Prefeito de Suzano apresenta balanço de viagem ao Japão

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, retomou nesta quinta-feira (10) suas atividades como chefe do Poder Executivo, após ter ficado nove dias em missão oficial no Japão, participando do programa “Next Generation of Nikkeys Leaders”. A ida ao país oriental foi totalmente custeada pelo governo nipônico e se deu por ele ter sido considerado pelo Consulado do Japão em São Paulo um jovem líder nikkey no Brasil.

Passando por Tóquio, Yokohama, Kyoto e Hiroshima, o prefeito suzanense se reuniu com a alta cúpula do governo japonês, tendo se encontrado com o imperador Naruhito e a imperatriz Masako; participou de uma reunião na Casa Imperial com o príncipe Fumihito Akishino; e tratou de parcerias com o ministro das Relações Exteriores do Japão, Toshimitsu Motegi, e com o chefe de Gabinete do primeiro-ministro do Japão, Shinz? Abe. Também recebeu capacitações e orientações, principalmente do setor cultural, destacando o professor Takashi Teramoto, um dos sobreviventes da bomba atômica lançada em Hiroshima no final da Segunda Guerra Mundial.

"O programa nos possibilitou agendas com pessoas do alto escalão e participação em eventos importantíssimos. Fomos conhecer a Panasonic, uma empresa japonesa fabricante de eletroeletrônicos, e outras corporações. Pude apresentar Suzano e a região do Alto Tietê, principalmente dados e números, para que possam vir investir aqui em nosso município", contou.

Na oportunidade, o prefeito também conheceu o Museu da Migração Japonesa ao Exterior, dedicado a todos os japoneses que contribuíram na construção de novas civilizações nas Américas, feito pela Agência de Cooperação Internacional do Japão, a Jica, e o Memorial da Paz, que fica em Hiroshima e mostra toda a história da cidade e sua reconstrução, desde o dia 6 de agosto de 1945, quando os "Aliados" bombardearam a cidade.

"Além de fomentar os vínculos comerciais e econômicos, também valorizei o intercâmbio cultural, que é de grande importância para preservarmos nossas origens e para termos um olhar mais justo e com equidade para o futuro. Foi uma experiência única e singular, que fortificou ainda mais os laços de Suzano com o Japão. Hoje chego em Suzano com a sensação de missão cumprida. Ter sido convidado pelo governo japonês por ser considerado um jovem líder nikkey do Brasil e da América Latina me deixou muito feliz, porque representa nosso esforço e nossa luta por um município melhor, mais desenvolvido e com mais qualidade de vida", concluiu.