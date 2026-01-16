Prefeito de Suzano assume vice-presidência do Condemat+ em posse da nova gestão

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, tomou posse como vice-presidente do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) durante cerimônia realizada nesta quinta-feira (15/01) em Mogi das Cruzes. O evento marcou oficialmente o início da gestão 2026 do consórcio e contou com a presença do governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, além de prefeitos da região e demais autoridades.

Na ocasião, o prefeito de Arujá, Luís Camargo, assumiu a presidência do Condemat+, enquanto Pedro Ishi passou a integrar a diretoria como vice-presidente, reforçando o protagonismo de Suzano nas articulações regionais voltadas ao desenvolvimento integrado dos municípios do Alto Tietê.

A composição administrativa da nova diretoria conta ainda com os prefeitos Saulo Souza (Poá), como 1º tesoureiro, e Rodolfo Marcondes (Salesópolis), como 2º tesoureiro, além da prefeita Priscila Gambale (Ferraz de Vasconcelos), que assume a secretaria.

O Conselho Fiscal será presidido pelo prefeito de Santa Isabel, Carlos Chinchilla, e terá como membros os prefeitos Gabriel Prianti (Igaratá), Walid Ali Hamid (Mairiporã) e Adriano Levorin (Santa Branca), além da prefeita Mara Bertaiolli (Mogi das Cruzes).

A cerimônia foi conduzida pelo secretário-executivo do Condemat+, Adriano Leite, e também contou com as presenças dos secretários estaduais Gilberto Kassab (Governo), Eleuses Paiva (Saúde) e Marcos da Costa (Direitos da Pessoa com Deficiência), além do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado, do deputado federal Saulo Pedroso, do deputado estadual Marcos Damásio, do conselheiro-corregedor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), Marco Bertaiolli, do secretário do Verde e do Meio Ambiente da cidade de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi, e de prefeitos dos municípios que integram o consórcio.

A posse da nova diretoria marca o início de um novo ciclo de cooperação regional, com foco no fortalecimento das políticas públicas integradas, no diálogo institucional e no avanço de projetos conjuntos para o desenvolvimento dos municípios que integram o consórcio.

Após a cerimônia de posse, o presidente do consórcio destacou o início da nova gestão e o papel da atuação conjunta. “Assumimos a presidência do Condemat+ com a missão de fortalecer a cooperação regional e consolidar uma agenda construída de forma coletiva. O consórcio é um espaço de diálogo permanente, onde os municípios se unem para enfrentar desafios comuns e avançar em projetos que impactam diretamente a vida da população do Alto Tietê”, finalizou Luís Camargo.

Na sequência, o secretário estadual de Governo, Gilberto Kassab, ressaltou a importância institucional dos consórcios regionais para a gestão pública. “O fortalecimento dos consórcios intermunicipais é fundamental para garantir políticas públicas mais eficientes e integradas. O Condemat+ se consolida como uma instância madura de articulação, capaz de alinhar interesses municipais e ampliar a capacidade de planejamento e execução das ações regionais”, destacou.

Por sua vez, o governador Tarcísio de Freitas ressaltou o papel do consórcio na viabilização de grandes projetos regionais. “Consórcios como o Condemat+ são fundamentais para destravar projetos de escala regional. É com esse tipo de organização que conseguimos planejar obras, integrar políticas públicas e garantir que os investimentos do Estado cheguem de forma estruturada aos municípios. O governo de São Paulo continuará atuando para transformar o planejamento em obra, serviço e desenvolvimento”, ressaltou.

Encerrando, o prefeito de Suzano e vice-presidente do consórcio evidenciou a importância da nova função para o fortalecimento regional. “Suzano passa a ocupar um espaço ainda mais ativo nas decisões regionais. O Condemat+ permite que os municípios compartilhem soluções, alinhem prioridades e avancem juntos. Nosso compromisso é contribuir com diálogo, planejamento e responsabilidade, para que os projetos regionais gerem benefícios concretos para a população”, finalizou Pedro Ishi.