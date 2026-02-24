Prefeito de Suzano convida governador para Festa da Dália durante evento em Itaquá

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, participou na manhã desta terça-feira (24/02) da cerimônia de entrega de 1.190 títulos de propriedade promovida pelo governo do Estado no Largo Monumental, na Vila São Carlos, em Itaquaquecetuba. Durante o evento, o chefe do Poder Executivo suzanense entregou ao governador Tarcísio de Freitas o convite oficial para a tradicional Festa da Dália, reforçando os laços institucionais entre os municípios e valorizando uma das principais tradições culturais de Suzano.

O gesto foi destacado como símbolo da parceria regional e da integração entre as cidades do Alto Tietê. O convite também foi feito ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado, que esteve presente.

A solenidade, que foi conduzida pelo governador, ainda reuniu o deputado estadual Jorge Wilson Gonçalves de Mattos, o Xerife do Consumidor; o prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues; e o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação de São Paulo, Marcelo Branco.

Em seu discurso, Tarcísio convidou Pedro Ishi ao palco e fez questão de destacar a responsabilidade de suceder o ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi. “O Pedro é um grande prefeito e assumiu uma grande responsabilidade ao dar continuidade ao trabalho em Suzano. Tenho certeza de que a cidade seguirá avançando com grandes entregas”, afirmou o governador.

Na ocasião, o chefe do Poder Executivo estadual também mencionou investimentos e conquistas importantes para Suzano, como o Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), a implantação da Faculdade de Tecnologia (Fatec) e o complexo de alças do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21), reforçando a parceria com o município e o compromisso com o desenvolvimento regional.

Para o prefeito, o evento também foi uma boa oportunidade para fortalecer o diálogo institucional. “Além de convidar o governador Tarcísio e o presidente André do Prado para estarem conosco na Festa da Dália, que é uma das maiores tradições do nosso município, pude fortalecer os laços de Suzano com o Estado para trazer mais avanços para a nossa região”, destacou Pedro Ishi.