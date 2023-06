Ashiuchi participa de celebração dos 115 anos da imigração japonesa

O prefeito Rodrigo Ashiuchi participou na noite da última sexta-feira (16/06) da sessão solene em comemoração aos 115 anos da imigração japonesa no Brasil, na Câmara Municipal. A celebração foi organizada pelo vereador Artur Takayama e homenageou 26 representantes da colônia atuantes na cidade.

Com início às 19 horas, o evento foi prestigiado pela primeira-dama Larissa Ashiuchi; pelo deputado estadual Marcos Damasio; pelo cônsul-geral do Japão em São Paulo, Ryosuke Kuwana; pelo diretor-geral do Enkyo de São Paulo, Paulo Saita; e pelo autor da lei que celebra a Imigração Japonesa em Suzano, o atual secretário municipal de Esportes, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho.

Com a Casa de Leis cheia, a solenidade foi marcada pelas apresentações de taikô e de música japonesa, tendo como ponto alto a entrega de honrarias a 26 representantes da colônia, que, na ocasião, foram enaltecidos pela trajetória em Suzano, sobretudo na preservação da cultura nipônica e no fortalecimento da comunidade.

“Nosso hino diz que ‘de vários lugares da Terra, vieram imigrantes formar’, e Suzano é um município com forte influência da colônia japonesa. Por isso, quero aqui parabenizar a cada homenageado e seus familiares por contribuírem com o fortalecimento da comunidade nipônica, atuando desde a realização de festividades até na transmissão de valores aos suzanenses”, disse Ashiuchi.

Por fim, o prefeito elogiou, em nome do vereador Artur Takayama e do chefe do Legislativo municipal, Joaquim Rosa, o trabalho da Câmara na realização de um evento de comemoração à chegada dos primeiros imigrantes japoneses ao Porto de Santos, em 18 de junho de 1908.

Também participaram da solenidade os vereadores Jaime Siunte; Gerice Lione; Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG; e Lazario Nazaré Pedro, o Lazaro de Jesus; bem como o vice-prefeito Walmir Pinto e os secretários Pedro Ishi (Saúde), André Chiang (Meio Ambiente), Paulo Pavione (Comunicação Pública), Alex Santos (Governo) e Afrânio Evaristo (Gabinete e Segurança).