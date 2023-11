Prefeito de Suzano participa de encontro com conselheiro do TCE Marco Bertaiolli

O prefeito Rodrigo Ashiuchi participou nesta sexta-feira (10/11) da primeira reunião com o agora conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP), Marco Bertaiolli, na sede do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), em Mogi das Cruzes. No encontro, o gestor, ao lado de outras autoridades da região, tirou dúvidas e debateu formas de aproximar Suzano do órgão estadual.

Também foram abordados alguns assuntos que se tornaram preocupações na região, como as quedas do repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), da arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e do Quadro da Secretaria de Educação (QSE), que são prioridades dos prefeitos de toda a região, já que impactam os orçamentos para o ano que vem.

“Foi uma reunião muito proveitosa com o novo conselheiro, que acolheu nossas demandas e entendeu as nossas necessidades. Como ex-prefeito de Mogi das Cruzes e ex-deputado estadual e federal, ele conhece o Alto Tietê e sabe como esses valores impactam na economia de Suzano. Tenho certeza de que nossa cidade e nossa região estarão muito bem representados no Tribunal de Contas. Agradeço ao conselheiro Bertaiolli e a todos os prefeitos presentes neste importante encontro”, afirmou o chefe do Executivo suzanense.