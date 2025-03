Prefeito de Suzano participa de reunião com gestores da Região Metropolitana de São Paulo

O prefeito Pedro Ishi participou na manhã desta segunda-feira (24/03) de uma reunião com gestores da Região Metropolitana de São Paulo. O encontro, realizado na Praça das Artes, na avenida São João, centro histórico da capital paulista, reuniu lideranças para debater temas estratégicos para os municípios.

Ao lado do prefeito da capital, Ricardo Nunes, e do secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, o ex-prefeito suzanense Rodrigo Ashiuchi, Pedro Ishi destacou a importância do alinhamento entre as prefeituras para fortalecer ações conjuntas e impulsionar melhorias para a população.

Na oportunidade, foram abordadas pautas como a formação do comitê gestor da reforma tributária, a atuação do programa Smart Sampa, o avanço da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 66, que prevê o parcelamento da dívida de municípios com a Previdência, entre outros assuntos.

Rodrigo Ashiuchi ressaltou a relevância da união entre as cidades para garantir avanços em diferentes áreas. “A cooperação entre os municípios é essencial para enfrentar os desafios comuns e buscar alternativas inteligentes. A troca de experiências e a articulação política nos permitem avançar de forma mais assertiva. Nesse sentido, destaco o grande trabalho realizado pelo prefeito Ricardo Nunes, que tem liderado importantes iniciativas em São Paulo, promovendo avanços não só para a capital, mas para toda a região”, disse o secretário.

“Suzano tem um compromisso com o avanço e a qualidade de vida dos nossos cidadãos. Trabalhar em conjunto com os demais municípios fortalece nossa capacidade de buscar soluções eficientes e inovadoras para os desafios urbanos e administrativos”, afirmou o prefeito de Suzano.

O encontro contou com a presença de lideranças políticas, entre elas o chefe de Gabinete da Prefeitura de São Paulo, Vitor Sampaio; o secretário de Governo da capital, Edson Aparecido; o subsecretário de Desenvolvimento Urbano do Estado, José Police Neto; o prefeito de Osasco, Gerson Pessoa; o prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima; e o secretário executivo da Frente Nacional dos Prefeitos, Gilberto Perre.