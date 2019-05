Prefeito de Suzano pede agilidade na construção do campus da Fatec

O prefeito Rodrigo Ashiuchi se reuniu na tarde desta terça-feira (07/05) com o diretor de Departamento de Gestão Imobiliária, Wellington Giestas, e com a diretora de Divisão, Wanda Elaine Costa, para pedir celeridade nas tramitações de documentos para a construção do campus da Faculdade de Tecnologia (Fatec) em Suzano.

O encontro, que ocorreu na sede do Centro Paula Souza, na capital paulista, contou com a participação do secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis José Vieira, do diretor da pasta, Ricardo Hatiw Lú, do diretor jurídico da prefeitura, José Serafim da Silva Júnior, e da assessora do deputado estadual Estevam Galvão, Viviane Strelec.

Na oportunidade, os representantes da entidade estadual informaram o status da tramitação. “Neste momento, estamos na fase de conclusão de análise de projetos e de planilhas. A partir disso, vamos dar início à elaboração do termo de referência para licitação da obra. A expectativa é de que consigamos superar todas essas etapas em até seis meses”, explicou Giestas.

O diretor de Departamento de Gestão Imobiliária adiantou ainda que a prefeitura já encaminhou todos os documentos necessários e que agora segue com a doação do terreno ao Centro Paula Souza. “A construção da Fatec em Suzano é uma prioridade do Centro Paula Souza. Vamos monitorar passo a passo para que consigamos concluir toda a parte burocrática ainda neste ano”, disse.

Ashiuchi disse que a reunião foi produtiva e que vai continuar acompanhando o andamento do processo até que seja iniciada a implantação do campus da Fatec. “A população de Suzano espera essa obra há muito tempo e nós temos o dever de fazer tudo ao nosso alcance”, afirmou.

Outros pedidos

Ainda na manhã desta terça-feira, o chefe do Executivo suzanense participou de uma reunião com o secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, e seu subsecretário Rubens Cury, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, para solicitar melhorias para Suzano. A agenda foi marcada pelo deputado estadual André do Prado.

Na ocasião, Ashiuchi pediu apoio emergencial para manter a Santa Casa de Misericórdia em funcionamento e para a criação de duas áreas de lazer, com quadra e pista de caminhada, sendo uma em Palmeiras e outra na região da Casa Branca.

Por fim, na área de mobilidade urbana, o prefeito falou da importância da construção de uma alça de saída do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas na avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66), de melhorias nas estradas vicinais, de apoio para recapeamento e tapa-buraco nas ruas de Suzano e de asfaltamento do trecho final da avenida Senador Roberto Simonsen.

“São pedidos importantes para o desenvolvimento da nossa cidade. O governo estadual sinalizou que vai estudar e checar de que forma poderá nos auxiliar. Estamos confiantes de que vamos conseguir avançar com essas solicitações”, concluiu o prefeito.