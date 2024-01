Prefeito de Suzano prestigia posse do governador em exercício André do Prado

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, esteve nesta segunda-feira (08/01) no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista, em agenda com o governador em exercício André do Prado, empossado na mesma data. Na oportunidade, o chefe do Executivo suzanense também apresentou novos requerimentos voltados à habitação e infraestrutura urbana.

Entre os pedidos levados ao governador estão a recuperação funcional da rodovia SP-66, especificamente no trecho da rua Dr. Prudente de Moraes entre o viaduto Leon Feffer e o limite com Mogi das Cruzes.

De acordo com o prefeito Rodrigo Ashiuchi, a recuperação da via será de grande importância para a mobilidade da região. "A SP-66 é uma das principais ligações com Mogi das Cruzes, sendo também muito utilizada por indústrias da região. Assim, os serviços de melhoria vêm para garantir mais segurança e conforto aos motoristas que fazem diariamente esse percurso", reforçou.

Outro pedido apresentado ao governo estadual foi em relação a recursos para a execução de um novo projeto habitacional para a região do Jardim Monte Cristo, por meio do Programa Casa Paulista, com 70 novas unidades. A iniciativa busca garantir mais moradia e dignidade às famílias.

Por fim, também foi protocolado um pedido de apoio às festividades do município neste ano. Para Ashiuchi, a parceria com o Estado é indispensável para o desenvolvimento da cidade. "Suzano segue crescendo cada dia mais, fruto de muito trabalho conjunto em todas as esferas. Especialmente hoje, com o deputado André do Prado no cargo de governador em exercício, agradeço toda a parceria e atenção dispensada à nossa cidade e ao Alto Tietê", destacou.

O prefeito também parabenizou o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) pelo cargo interino assumido nesta segunda-feira. "É com muita honra que temos hoje um governador da nossa região, uma pessoa comprometida com a administração pública e que agora ocupa o posto máximo de São Paulo, a locomotiva do país. Esta é uma posse simbólica e que traduz muito do que o André do Prado representa para o nosso Estado e para o Alto Tietê", finalizou.

A agenda também contou com as presenças do chefe de gabinete e secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Afrânio Evaristo da Silva; do deputado estadual Carlos Cezar; do deputado federal Marcio Alvino; dos prefeitos José Luiz Eroles Freire (Guararema) e Vanderlon Gomes (Salesópolis), que também é presidente do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat); e de demais lideranças.