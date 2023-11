Prefeito e ministros entregam chaves de apartamentos a 300 famílias do Residencial Suzano II

O prefeito Rodrigo Ashiuchi, ao lado dos ministros das Cidades, Jader Filho, e do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, entregou nesta segunda-feira (27) as chaves dos apartamentos das 300 famílias contempladas para o bloco B do Residencial Suzano II, do programa “Minha Casa, Minha Vida”. Na cerimônia, que ocorreu no próprio empreendimento, no Jardim Europa, os representantes do governo federal confirmaram que o município será contemplado com mais 400 unidades no futuro.

A entrega das chaves para os novos moradores põe fim a uma intensa luta travada pelo Executivo suzanense para a finalização da obra, iniciada em 2015 e que foi paralisada com mais de 90% de conclusão por conta da saída da empresa responsável pela execução. Desde que foram contempladas, em 2009, com a inscrição do projeto junto ao “Minha Casa, Minha Vida”, as famílias conviveram com a incerteza sobre se o condomínio seria ou não entregue. Após a empresa deixar o projeto, o local chegou a ser invadido e um processo de reintegração de posse precisou ser realizado, em 2017, para manter vivo o sonho da casa própria. A obra foi retomada em março do ano passado e, no total, foram investidos R$ 92 milhões no Residencial Suzano II (condomínios A e B), dos quais R$ 80 milhões partiram do governo federal e outros R$ 12 milhões foram enviados pelo governo estadual, por meio do programa Casa Paulista.

A Prefeitura de Suzano conquistou a retomada da construção por meio de diálogo com os governos estadual e federal, e a MRocha Engenharia Ltda. assumiu os trabalhos, resolvendo um impasse da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Com isso, o projeto foi concluído e os contratos assinados pelas famílias no último dia 10 de novembro. Em março, as famílias do condomínio A do mesmo residencial já haviam assinado os contratos, que foram encaminhados pela prefeitura ao Banco do Brasil para que fosse solicitada junto ao Ministério das Cidades a autorização para a entrega das chaves, que ocorreu em abril.

“Não foi uma obra fácil, ela durou mais de uma década e vários percalços aconteceram. Essa obra é um exemplo de como nosso país precisa funcionar. Tem que ter parceria entre os governos. Ela andou, teve o destino e hoje chegou a uma realidade. Ao longo do tempo prometemos entregar várias obras da nossa cidade, como a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Revista, a Marginal do Una e a Arena Suzano. Prometemos que faríamos de tudo com o Banco do Brasil, com a Sabesp e os demais envolvidos para que essa obra ficasse pronta neste ano. E conseguimos!”, comemorou o prefeito, em discurso aos presentes.

Em coletiva de imprensa após a cerimônia, o ministro das Cidades, Jader Filho, afirmou que o Alto Tietê vai receber mais de 1,5 mil novos apartamentos do “Minha Casa, Minha Vida”, dos quais 400 serão instalados na cidade de Suzano. Ele enalteceu a atuação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e citou a “retomada” do programa sob o novo governo.

“É muito importante registrar este momento de inauguração de 300 moradias juntamente com a prefeitura. Com o presidente Lula o programa voltou. São mais de 6 milhões de unidades entregues pelo ‘Minha Casa, Minha Vida’. Ele não pode ser um programa de governo, tem que ser de Estado. Só em São Paulo são 20 mil unidades habitacionais, e vamos trabalhar junto com os prefeitos e com o governo estadoual para que as obras que estão paradas sejam retomadas. Foi por meio da suplementação que a gente conseguiu terminar essa obra que está sendo entregue aqui”, afirmou o chefe da pasta das Cidades.

O ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, afirmou que os contemplados que receberam as chaves nesta segunda-feira são “escolhidos de Deus”. “Que Deus abençoe muito a vida de vocês e que as crianças cresçam com paz aqui. Alguns de vocês devem ser cristãos e leem a Bíblia. Tem uma passagem que fala sobre Gideão e os 300. Eles foram escolhidos por Deus contra um exército enorme. O Gideão vai ser Jesus que vai acompanhar vocês nessa trajetória. Sejam felizes”, afirmou o ministro.

Já o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o deputado André do Prado, parabenizou o esforço realizado pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi para conseguir, junto ao governo federal e ao Banco do Brasil, finalizar a obra. “Precisamos que todos coloquem a camisa da cidade juntos para que façamos acontecer. Parabéns a toda a equipe do nosso prefeito Rodrigo. Estivemos na sede do Banco do Brasil em São Paulo quando faltavam recursos para finalizar a obra. Conseguimos os recursos para que essas famílias estivessem aqui e recebessem essas chaves. Participamos ao lado do prefeito e da Câmara desta luta na cidade. Por isso estamos sempre presentes cumprindo nossa obrigação”, ressaltou.

Moradores

Entre os novos moradores do Residencial Suzano II, os sentimentos eram de felicidade e também de alívio. “É um momento maravilhoso em minha vida. É um sonho realizado ter minha casa própria para poder dar tranquilidade para meus filhos. Que Deus abençoe a todos os envolvidos. Vou levar muita gente para o Natal em minha casa”, afirmou a operadora de caixa Rosemeire Ferreira, uma das contempladas pelo programa.

“Quero agradecer ao pessoal da Diretoria de Habitação e ao prefeito. Foi muita luta, tivemos muitas manifestações por esse sonho, mas é tudo no tempo de Deus. Agora administrar o condomínio vai ser um desafio’”, destacou a síndica, Jorgete França dos Santos.

Presentes

