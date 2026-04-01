Prefeito e primeira-dama participam de aula inaugural do Tiro de Guerra

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, e a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Déborah Raffoul Ishi, participaram na manhã desta terça-feira (31/03) da aula inaugural do Tiro de Guerra de Suzano (TG 02-081), que marcou o início da formação de cem jovens do município.

A atividade foi realizada na unidade, no bairro Parque Santa Rosa, e reuniu autoridades e representantes do Exército, consolidando o início de um ciclo voltado à formação cívica e cidadã dos atiradores.

Durante a abertura, o chefe do Poder Executivo deu as boas-vindas aos participantes e destacou a importância do Tiro de Guerra na formação dos jovens, com foco em valores como disciplina, responsabilidade e respeito. Ao longo do período, os atiradores participam de atividades que contribuem para o desenvolvimento pessoal e para o fortalecimento do compromisso com a coletividade.

Ainda no encontro, a primeira-dama promoveu um bate-papo com os jovens sobre a Campanha do Agasalho, abordando a importância da solidariedade e incentivando a participação dos atiradores nas ações de arrecadação e apoio às famílias em situação de vulnerabilidade.

A atividade também contou com a presença do chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo, além da equipe do Fundo Social, representada pela diretora Beatriz Leite e por Sueli Eguchi. Também participaram o chefe de instrução do Tiro de Guerra, 1º sargento Vinicius Santos, e o instrutor, 1º sargento Fernando Caetano, responsáveis pela condução das atividades formativas.

A primeira-dama Déborah Raffoul Ishi destacou a importância de aproximar os jovens das ações sociais desenvolvidas no município. “Conversar com esses jovens sobre a Campanha do Agasalho é uma forma de despertar o olhar para o próximo. A participação deles faz diferença para ampliar essa rede de solidariedade”, declarou.

Já para o prefeito Pedro Ishi, o Tiro de Guerra representa um espaço importante de formação cidadã para a juventude. “Esse é um momento que marca o início de uma trajetória de aprendizado baseada em disciplina, respeito e responsabilidade. O Tiro de Guerra contribui diretamente para a formação de jovens mais conscientes e preparados para os desafios do futuro, fortalecendo também o compromisso com a nossa cidade”, afirmou.