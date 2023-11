Prefeito e primeira-dama prestigiam Casamento Comunitário no Jardim Casa Branca

O prefeito Rodrigo Ashiuchi e a primeira-dama Larissa Ashiuchi prestigiaram no último sábado (25/11) o casamento comunitário que celebrou a união de 16 casais na Paróquia São José Operário, no bairro Jardim Casa Branca. O evento, organizado pela igreja, contou com o apoio do Fundo Social de Solidariedade, órgão municipal presidido por Larissa.

Todos os detalhes relacionados ao casamento foram disponibilizados de forma gratuita por meio de parcerias com o Instituto Embelleze, o Instituto Ana Hickmann, a Real Noivas e Noivos, a Lavanderia Omo e o Instituto Vip de Música, que garantiram o suporte necessário aos casais. Assim, eles não precisaram se preocupar com os custos dos trajes, maquiagem e festa. O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) também garantiu apoio ao evento com profissionais ligados aos segmentos de panificação e moda.

A cerimônia foi conduzida pelo padre Luiz Ricardo e contou com a participação dos secretários municipais de Saúde, Pedro Ishi, e de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva. Também prestigiaram o evento os vereadores Márcio Alexandre de Souza, o Marcio Malt; Marcos Antonio dos Santos, o Maizena; Gerice Lione; além do ex-vereador José Izaqueu Rangel.

Em edições passadas, o Casamento Comunitário já havia garantido que outros noivos trocassem alianças. Como exemplo, em 2019, a Prefeitura de Suzano concretizou o sonho de 41 casais no Complexo Educacional e Cultural Mirambava, onde foram proporcionadas emoções não só aos noivos como também aos familiares, amigos e organizadores. Em 2017 e 2018, a cerimônia uniu casais suzanenses em festas prestigiadas por centenas de pessoas, no Parque Municipal Max Feffer.

A presidente do Fundo Social agradeceu aos parceiros que tornaram possível esse momento tão especial para os noivos. “O Casamento Comunitário 2023 foi um grande sucesso por conta do engajamento de todos os envolvidos. Por isso, enaltecemos o empenho da Paróquia São José Operário e as empresas que colaboraram com o evento. Todos foram responsáveis por deixar tudo lindo e garantir que os noivos pudessem brilhar na cerimônia”, disse a primeira-dama.

O prefeito falou de sua satisfação em poder auxiliar com um momento tão especial para esses casais. “A prefeitura, por meio do Fundo Social de Solidariedade, não mediu esforços para contribuir com a realização desta cerimônia e a recepção aos convidados. Por isso, cumprimento a Larissa e toda a sua equipe pelo trabalho desenvolvido. Estamos muito felizes de poder conhecer as histórias desses casais e aproveitamos para desejar muito sucesso nessa nova fase”, frisou Ashiuchi que, ao final da solenidade, participou da festa, cumprimentou os noivos e confraternizou com os convidados na companhia da primeira-dama.