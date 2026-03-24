Prefeito é recebido em Brasília para reunião sobre obra na avenida Guilherme Garijo

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, foi a Brasília nesta terça-feira (24/03) para avançar nas tratativas que poderão viabilizar as obras de requalificação asfáltica da avenida Guilherme Garijo, via da região norte que faz conexão com a cidade de Mogi das Cruzes, buscando ainda outros recursos para a cidade com parlamentares.

Na capital do país, o chefe do Executivo municipal se encontrou com o gerente regional de São Paulo da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Carlos Eli Rodrigues, e também com os deputados federais Marcio Alvino e Jilmar Tatto - este último garantiu a destinação de R$ 2 milhões para Suzano, a partir de uma parceria construída por meio do vereador André Dourado.

O diálogo sobre a avenida Guilherme Garijo ocorreu durante reunião realizada no Palácio do Planalto, sede do Executivo federal, onde foram discutidos os repasses das emendas parlamentares oriundas do Congresso Nacional, da ordem de R$ 9.278.619,48, que somados aos recursos de contrapartida da prefeitura, de R$ 819.933,52, irão garantir as melhorias na via.

Nesta oportunidade, foi reforçada a importância da avenida Guilherme Garijo para a mobilidade não só da cidade, ao beneficiar moradores dos bairros Jardim São José, Jardim São Bernardino e Jardim Graziela, mas para toda a população local e regional, já que a mesma faz ligação com a rodovia Mogi-Dutra (SP-88) e facilita o acesso às rodovias Ayrton Senna (SP-70), Presidente Dutra (BR-116) e Mogi-Bertioga (SP-98).

Assim que os recursos chegarem ao município, serão executados serviços em toda a extensão da via, que tem 3,69 quilômetros. Estão programadas intervenções que garantirão revisão de guias, sarjetas e também ajustes no sistema de drenagem, assim como o reforço do solo, de modo a preparar a via para receber o novo asfalto posteriormente.

No período de execução do trabalho neste trecho, ainda serão implantadas novas calçadas em um dos lados da avenida. As obras ficarão sob a responsabilidade da empresa Renov Pavimentação e Construções Ltda.

O prefeito reforçou que a mobilização em torno deste assunto poderá resultar em grandes avanços para a mobilidade em Suzano. “Estamos inteiramente empenhados para proporcionar as intervenções que precisam ser implementadas na via. Por isso, temos nos encontrado com as autoridades que podem nos ajudar neste processo. Agradecemos o suporte do deputado federal Marcio Alvino e a receptividade do representante do governo federal, Carlos Eli Rodrigues”, frisou Pedro Ishi.

Vale destacar que, ainda neste mês, a Prefeitura de Suzano já proporcionou melhorias dos deslocamentos na região norte com as obras na rua Letice Bernardino Porto, no Jardim Carla. Os serviços nos 600 metros de extensão da rua foram executados em parceria com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), em função das intervenções da empresa na via, que são referentes à infraestrutura de rede de esgoto voltada aos munícipes desta área.