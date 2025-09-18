Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Prefeito e secretário participam de reunião para fortalecimento regional

Durante a agenda desta quinta-feira (18/09), foi apresentada a proposta do Plano Regional de Desenvolvimento

18 setembro 2025 - 21h00Por da Reportagem Local
Prefeito e secretário participam de reunião para fortalecimento regionalPrefeito e secretário participam de reunião para fortalecimento regional - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

O prefeito Pedro Ishi e o secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, participaram nesta quinta-feira (18/09) de mais uma importante reunião do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+), realizada na sede do colegiado, em Mogi das Cruzes. O encontro reuniu representantes das cidades integrantes para debater pautas estratégicas. Durante a agenda, Vieira apresentou a proposta do Plano Regional de Desenvolvimento Urbano e Sustentável do Alto Tietê. Trata-se de um instrumento que terá como objetivo a formulação de políticas públicas das cidades e da região que garantam mais mobilidade entre os municípios, bem como ampliem as possibilidades de desenvolvimento urbano e rural.

“O Plano Regional de Desenvolvimento Urbano e Sustentável é um passo fundamental para que possamos pensar o Alto Tietê de forma integrada, ampliando a mobilidade entre os municípios e criando novas oportunidades de crescimento para toda a região", destacou o secretário, que é coordenador adjunto da Câmara Técnica de Desenvolvimento Urbano do Condemat+.

A reunião também serviu para discutir atividades internas voltadas à manutenção e ao fortalecimento do consórcio. Ainda entraram em pauta as oportunidades conjuntas de desenvolvimento, a força do empreendedorismo e o avanço das cadeias produtivas locais. Uma apresentação do projeto de certificação What Works Cities pela Blooming Philanthropies no Brasil também fez parte do encontro. “O Condemat+ cresce a cada dia e mostra a importância de trabalharmos unidos para construir uma região mais forte, justa e integrada”, afirmou o prefeito Pedro Ishi.

