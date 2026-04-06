Prefeito entrega materiais esportivos para alunos de escolinhas de futebol

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, realizou, na última quinta-feira (02/04), a entrega simbólica de kits de uniformes para 150 crianças que participam das escolinhas da Liga Municipal de Futebol de Suzano. A ação ocorreu no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão, no bairro Jardim Colorado, logo após a final da Copa dos Campeões, que terminou empatada em 4 a 4 entre Urupês e Vitória no tempo regulamentar, com triunfo do Vitória nos pênaltis. O evento reuniu autoridades, atletas, familiares e representantes da comunidade esportiva em uma tarde de aniversário da cidade marcada por incentivo ao esporte e valorização do futebol de base.

A entrega foi conduzida pelo prefeito Pedro Ishi e teve a participação dos secretários municipais Arnaldo Marin Junior, o Nardinho (Esportes e Lazer), Afrânio Evaristo da Silva (Gabinete) e Renato Ferraris (Assuntos Jurídicos); do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi; dos vereadores Leandro Alves de Faria, o Leandrinho; e Max Eleno Benedito, o Max do Futebol; além do presidente da Liga Municipal de Futebol de Suzano, Marcelo de Menezes. Após a cerimônia, duas partidas entre as crianças das escolinhas foram realizadas no gramado, encerrando a programação esportiva.

Nardinho ressaltou o impacto social da iniciativa e o fortalecimento do futebol amador na cidade. “O esporte tem um papel fundamental na formação das crianças e adolescentes. A entrega desses uniformes simboliza o cuidado com as novas gerações e reforça o compromisso da gestão em ampliar o acesso às atividades esportivas. É gratificante ver tantas famílias reunidas em um momento de celebração e incentivo ao esporte”, destacou.

Já o prefeito Pedro Ishi destacou a importância do investimento no esporte de base e a continuidade das políticas públicas voltadas à juventude. “A entrega dos uniformes representa mais do que um incentivo esportivo. É uma ação que fortalece valores, promove inclusão e cria oportunidades para as nossas crianças. Estamos dando continuidade a um trabalho importante, que investe no futuro e no desenvolvimento social por meio do esporte”, afirmou.

A final da Copa dos Campeões reuniu 14 equipes campeãs das diversas categorias organizadas pela Liga ao longo de mais de 50 anos de história. A competição teve início em 15 de março e foi criada com o objetivo de valorizar os clubes que marcaram época no futebol suzanense. A decisão consagrou o Vitória, que após sair perdendo por 4 a 1, buscou o empate e conquistou o título nas penalidades máximas. Além da entrega dos uniformes, a programação contou com a premiação das equipes finalistas e destaques do torneio.

Futuro

Como forma de ampliar o acesso ao esporte e dar continuidade ao trabalho desenvolvido com as escolinhas, a Secretaria de Esportes e Lazer, em parceria com a Liga Municipal de Futebol de Suzano, mantém dez núcleos de formação esportiva distribuídos por diferentes regiões da cidade. A iniciativa oferece aulas gratuitas para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, com atividades voltadas ao desenvolvimento esportivo, social e educacional.

Os núcleos funcionam em campos já existentes, com turmas organizadas nos períodos da manhã e da tarde. A proposta é descentralizar o acesso às atividades, permitindo que moradores de diferentes bairros participem sem a necessidade de grandes deslocamentos, ampliando as oportunidades e incentivando a prática esportiva desde a infância.

Para participar, os interessados devem comparecer diretamente ao núcleo desejado, acompanhados por um responsável, e realizar o cadastro com o professor no local. O presidente da Liga destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento do esporte de base na cidade. “Estamos muito felizes em ampliar esse trabalho em parceria com a Secretaria de Esportes. Esses núcleos representam mais do que aulas de futebol, são espaços de formação cidadã, onde os jovens aprendem valores como respeito, disciplina e trabalho em equipe”, afirmou Menezes.

Já o secretário municipal de Esportes e Lazer ressaltou que a ampliação dos núcleos contribui para a inclusão social e para a formação de novos talentos. “Levar o esporte para mais perto das comunidades é fundamental. Isso contribui diretamente para a inclusão social e pode transformar a realidade de muitos jovens, oferecendo novas perspectivas de futuro”, declarou.

Confira os horários e locais dos núcleos de futebol:

Cidade Miguel Badra / Campo E.C. Águia do Badra

Rua Mario Bochetti, 480 - Miguel Badra Baixo

Dias: segunda e quarta-feira

Horários: das 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas

Jardim São José - Botafogo F.C.

Rua Turquia, 504 - Jardim São José

Dias: terça e quinta-feira

Horários: das 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas

Jardim Colorado - Campo C.R. Cacique

Rua Jeca Tatu, 1463 – Jardim Cacique

Dias: segunda e quarta-feira

Horários: das 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas

Jardim Imperador - Campo Guarani F.C.

Avenida Senador Roberto Simonsen, 216 – Jardim Imperador

Dias: terça e quinta-feira

Horários: das 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas

Jardim Margareth

Rua Otacílio Gervásio dos Santos, 272 - Jardim Margareth

Dias: segunda e quarta-feira

Horários: das 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas

Raffo – Campo Raffo F.C.

Rua Antônio Barbosa de Lima, 214 – Chácaras Ceres

Dias: terça e quinta-feira

Horários: das 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas

Parque Maria Helena – Campo A.A.R.E.C. Urupês

Rua Dr. Ademar Pereira de Barros, 420 – Parque Maria Helena

Dias: segunda e quarta-feira

Horários: das 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas

Jardim Vitória – E.C. Jardim Vitória

Rua Leonardo Pinto Mendonça, 23 – Jardim Vitória

Dias: terça e quinta-feira

Horários: das 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas

Jardim Fernandes – Campo E.C. Jardim Fernandes

Estrada do Ribeirão, 230 – Jardim Fernandes

Dias: segunda e quarta-feira

Horários: das 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas

Projeto (Núcleo Adicional)

Rua Yolanda Shigueka Sudô, 158 - Cidade Boa Vista

Dias: terça e quinta-feira

Horários: das 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas