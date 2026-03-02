Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 02 de março de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 01/03/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Prefeito entrega selo de patrimônio imaterial do yakisoba à associação Enkyo

Reconhecimento oficial ocorrido durante a 30ª edição da Festa da Dália reforça a valorização da cultura e gastronomia japonesa em Suzano

02 março 2026 - 17h27Por De Suzano
- (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, entregou neste domingo (01/03) o selo de Patrimônio Imaterial do Yakisoba à Associação Nipo-Brasileira de Assistência Social (Enkyo), durante a solenidade de abertura da 30ª Festa da Dália, realizada na Ipelândia Home Residencial Sênior, na Vila Ipelândia. O reconhecimento oficial consolida o prato da instituição como símbolo cultural do município.

A entrega ocorreu na cerimônia que marcou o início de mais uma edição da tradicional festa, que há três décadas integra o calendário cultural suzanense e celebra a beleza das flores, a gastronomia e a forte influência da comunidade japonesa na formação da cidade. O evento, que segue com programação no próximo sábado e domingo (07 e 08/03), reúne milhares de visitantes em um ambiente de integração, solidariedade e contato com a natureza.

“O yakisoba da Enkyo é um verdadeiro orgulho para Suzano. Ele carrega tradição, qualidade e um sabor que já se tornou referência em nossas festas. É resultado do trabalho dedicado dos voluntários e da história da comunidade japonesa que ajudou a construir a nossa cidade. Reconhecê-lo é valorizar um legado cultural feito com carinho e excelência”, afirmou Pedro Ishi.

O yakisoba de Suzano foi reconhecido como o primeiro bem cultural imaterial da cidade após aprovação do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural (Compac). O selo entregue certifica a entidade como guardiã dessa identidade gastronômica, que se tornou marca registrada das festas típicas do município.

A solenidade oficial de abertura e a entrega do selo contaram com a presença ainda do vice-prefeito Said Raful; da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Déborah Raffoul Ishi; do ex-prefeito e atual secretário do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi; da ex-primeira-dama Larissa Ashiuchi; do presidente da Câmara, Artur Takayama; dos vereadores Adilson de Lima Franco, o Horse; e Rogério Castilho; dos secretários municipais Mauro Vaz (Desenvolvimento Econômico) e César Braga (Controladoria); da cônsul-geral do Japão em São Paulo, Yoriko Suzuki; do presidente da Enkyo, Kazuo Nakada; e do diretor-presidente da Enkyo São Paulo, Paulo Saita.

A primeira-dama destacou o significado do momento. “O yakisoba faz parte da memória afetiva da nossa cidade. Ele representa o encontro das famílias, o trabalho voluntário e a dedicação das entidades que ajudam a construir uma Suzano mais solidária. Entregar esse selo é reconhecer essa história e homenagear quem mantém essa tradição viva”, afirmou.

Para o prefeito, a certificação reforça o compromisso da administração municipal com a preservação das raízes culturais. “O selo de patrimônio imaterial do yakisoba simboliza o respeito à nossa história e às famílias que ajudaram a formar Suzano. Estamos falando de um prato que atravessa gerações e que se tornou parte da identidade da cidade. Valorizar essa tradição é fortalecer nossa cultura e nosso sentimento de pertencimento”, finalizou o chefe do Poder Executivo municipal.

Deixe seu Comentário

Leia Também

OAB Suzano celebra 50 anos de fundação com série de eventos em março
Cidades

OAB Suzano celebra 50 anos de fundação com série de eventos em março

Prefeitura confirma Wiliam Harada como novo secretário de Saúde
Nomeação

Prefeitura confirma Wiliam Harada como novo secretário de Saúde

Segundo evento de castração do ano atende 130 animais em Palmeiras
Cidades

Segundo evento de castração do ano atende 130 animais em Palmeiras

'Megamutirão de Zeladoria' completa uma semana com trabalho reforçado no fim de semana
Cidades

'Megamutirão de Zeladoria' completa uma semana com trabalho reforçado no fim de semana

Saúde registra 2,7 milhões de procedimentos entre setembro e dezembro de 2025
Cidades

Saúde registra 2,7 milhões de procedimentos entre setembro e dezembro de 2025

Ações do 'Fevereiro Laranja' mobilizam cerca de 300 pessoas nas USFs
Cidades

Ações do 'Fevereiro Laranja' mobilizam cerca de 300 pessoas nas USFs