Prefeito entrega selo de patrimônio imaterial do yakisoba à associação Enkyo

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, entregou neste domingo (01/03) o selo de Patrimônio Imaterial do Yakisoba à Associação Nipo-Brasileira de Assistência Social (Enkyo), durante a solenidade de abertura da 30ª Festa da Dália, realizada na Ipelândia Home Residencial Sênior, na Vila Ipelândia. O reconhecimento oficial consolida o prato da instituição como símbolo cultural do município.

A entrega ocorreu na cerimônia que marcou o início de mais uma edição da tradicional festa, que há três décadas integra o calendário cultural suzanense e celebra a beleza das flores, a gastronomia e a forte influência da comunidade japonesa na formação da cidade. O evento, que segue com programação no próximo sábado e domingo (07 e 08/03), reúne milhares de visitantes em um ambiente de integração, solidariedade e contato com a natureza.

“O yakisoba da Enkyo é um verdadeiro orgulho para Suzano. Ele carrega tradição, qualidade e um sabor que já se tornou referência em nossas festas. É resultado do trabalho dedicado dos voluntários e da história da comunidade japonesa que ajudou a construir a nossa cidade. Reconhecê-lo é valorizar um legado cultural feito com carinho e excelência”, afirmou Pedro Ishi.

O yakisoba de Suzano foi reconhecido como o primeiro bem cultural imaterial da cidade após aprovação do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural (Compac). O selo entregue certifica a entidade como guardiã dessa identidade gastronômica, que se tornou marca registrada das festas típicas do município.

A solenidade oficial de abertura e a entrega do selo contaram com a presença ainda do vice-prefeito Said Raful; da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Déborah Raffoul Ishi; do ex-prefeito e atual secretário do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi; da ex-primeira-dama Larissa Ashiuchi; do presidente da Câmara, Artur Takayama; dos vereadores Adilson de Lima Franco, o Horse; e Rogério Castilho; dos secretários municipais Mauro Vaz (Desenvolvimento Econômico) e César Braga (Controladoria); da cônsul-geral do Japão em São Paulo, Yoriko Suzuki; do presidente da Enkyo, Kazuo Nakada; e do diretor-presidente da Enkyo São Paulo, Paulo Saita.

A primeira-dama destacou o significado do momento. “O yakisoba faz parte da memória afetiva da nossa cidade. Ele representa o encontro das famílias, o trabalho voluntário e a dedicação das entidades que ajudam a construir uma Suzano mais solidária. Entregar esse selo é reconhecer essa história e homenagear quem mantém essa tradição viva”, afirmou.

Para o prefeito, a certificação reforça o compromisso da administração municipal com a preservação das raízes culturais. “O selo de patrimônio imaterial do yakisoba simboliza o respeito à nossa história e às famílias que ajudaram a formar Suzano. Estamos falando de um prato que atravessa gerações e que se tornou parte da identidade da cidade. Valorizar essa tradição é fortalecer nossa cultura e nosso sentimento de pertencimento”, finalizou o chefe do Poder Executivo municipal.