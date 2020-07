Prefeito Gian Lopes entrega revitalização de escola em Calmon Viana

O prefeito de Poá, Gian Lopes e o secretário de Educação, Humberto Martins, entregaram na noite de ontem (23/7) a revitalização completa da escola municipal Professora Eneida Costa Assunção Farabello, em Calmon Viana. Investir em Educação é prioridade no município e nos últimos meses diversos projetos foram implementados para melhoria da qualidade no ensino da cidade.



“Mais um projeto que estamos entregando para população. Fizemos a reforma completa da escola, uma demanda muito solicitada pelos moradores e que está sendo atendida. Seguiremos com o nosso planejamento visando o crescimento e o desenvolvimento para nossa rede educacional. Educação tem que ser tratada com prioridade! Educação é fábrica de fazer futuro!”, comentou o prefeito Gian Lopes.



Nos últimos meses o prefeito Gian Lopes iniciou uma série de reformas de escolas e, além da Professora Eneida Costa Assunção Farabello, também receberam obras: Márcio Gomes, no Centro; Antonio Carlos de Paula Souza, no Jardim América; Edi Greenfield, no Jardim Santa Helena; Creche Aliança Benfeitor Orlando da Costa, em Calmon Viana; e Edison Alves de Oliveira, em Calmon Viana. Entre as principais intervenções estão: substituição de portas, jardinagem, pintura externa e interna, reforma do telhado, melhoria do calçamento, melhoria do playground, entre muitas outras.



O secretário de Educação, Humberto Martins, reforçou que melhorar a Educação em Poá sempre foi o compromisso do governo Gian Lopes. “Pegamos uma cidade com diversos desafios e demandas. Mas com muito trabalho a escola da Vila Monteiro já foi entregue para população poaense. Também entregamos a obra da escola da Perracine, que era uma grande demanda da população. E há poucos dias fizemos as inaugurações do novo prédio da Escola Municipal Estância Hidromineral de Poá e da nova quadra e reforma completa da Escola Municipal João Pedro de Almeida”, explicou.



EDUCAÇÃO

Além das obras de novas escolas e reformas, Poá contou com a implantação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) na Escola Municipal Solange de Jesus Martins com vagas nos cursos de graduação EAD em Pedagogia, Engenharia de Produção, Engenharia da Computação e licenciatura em Matemática.



Com planejamento e gestão, Poá se destacou com uma das primeiras cidades do Brasil a realizar a entrega dos uniformes, material escolar e apostilas do sistema Positivo já nos primeiros dias de aula, contemplando aproximadamente 16 mil estudantes.



O prefeito de Poá, Gian Lopes, ao lado do secretário de Educação, Humberto Martins, também realizou a entrega de uma minivan, três vans, seis carros e quatro ônibus (dois de passeio e dois rurais), para o transporte dos estudantes. Os veículos foram comprados com orçamento da Educação e representam uma grande renovação da frota da pasta. Martins reforçou que os novos veículos atendem a uma antiga reivindicação dos pais e mães de estudantes.



Na área do Transporte, as crianças com mobilidade reduzida têm recebido atenção especial da Prefeitura de Poá. O prefeito Gian Lopes entregou duas vans adaptadas e pela primeira vez na história a cidade conta com veículos exclusivos para transportar estudantes com algum tipo de deficiência. São dois veículos, zero quilômetro e que atendem 24 alunos todos os dias.



Uma grande iniciativa da Secretaria de Educação também foi a disponibilização de cursos de Libras e Braille para gestores de escolas, professores, funcionários, inspetores, cuidadores, conselheiros tutelares e pais de alunos. O objetivo da ação é de proporcionar condições de aprendizagem, facilitando a comunicação com os alunos.



CONQUISTAS

O resultado mais recente do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) confirma o desenvolvimento constante da qualidade do ensino oferecido pela Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Educação, aos estudantes da Rede Municipal. Os dados divulgados pelo Ministério da Educação apontam que o município está entre os três melhores do Alto Tietê e recebeu a melhor avaliação na série histórica do indicador, desde 2007, com a nota 6,7.



O prefeito de Poá, Gian Lopes, acrescentou que destaque fica ainda para cinco escolas de Poá: Estância Hidromineral (nota 6,5), José Antonio Bortolozzo (nota 6,0), e João Pedro de Almeida (nota 5,6), no Fundamental II e Manoel da Silva Oliveira (nota 7,6) e Padre Eustáquio (nota 7,5), no fundamental I, que atingiram ótimas notas e estão entre as melhores escolas do Alto Tietê.