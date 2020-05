Prefeito Marcus Melo revela que está com coronavírus

O prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo (PSDB), foi diagnosticado com o novo coronavírus (Covid-19). Ele revelou em um vídeo publicado na tarde desse sábado (9) em suas redes sociais.

O chefe do Executivo mogiano disse que, além dele, sua esposa e primeira-dama, Karin Melo, também contraiu o vírus. O prefeito falou que ficará em isolamento social durante 14 dias.

“Quero compartilhar com vocês uma informação, como a gente tem feito todos esses dias com muita transparência. Fui diagnosticado com coronavírus e a Karin, minha esposa, também”, disse o prefeito, em um vídeo, que dura cerca de 55 segundos.

Melo tratou de tranquilizar a população de Mogi durante o anúncio. “Nós estamos bem. Estamos em isolamento. A gente tem que entender que essa doença está solta e pode pegar todas as pessoas”, completou.

Na reprodução, o prefeito de Mogi destaca que seguiu os protocolos de proteção, com o uso de álcool em gel e proteção no rosto, mas acabou contraindo o vírus. “Eu tive a preocupação de usar máscaras e passar álcool e sabão na mão, mas todo mundo está sujeito a isso”.

Ele também alertou a população e pediu para que as pessoas sigam o isolamento social e se protejam do vírus neste que, para ele, é o momento mais delicado do coronavírus.

“Nós estamos enfrentando o momento mais difícil da doença. A quarentena foi prorrogada até o dia 31 de maio e vamos seguir trabalhando. Vou continuar aqui em casa cuidando da cidade junto com os secretários e com todas as pessoas. Se cuidem e, se puderem, fiquem em casa”, finalizou.