Ashiuchi oficializa início das obras de reforma e ampliação de 40% do PS Adulto

O prefeito Rodrigo Ashiuchi oficializou nesta terça-feira (19) o início das obras de reforma e ampliação do Pronto-Socorro Municipal (PS) Adulto de Suzano. O espaço físico da unidade será ampliado em 40%. O atendimento segue normalmente com entrada provisória pela Santa Casa de Misericórdia (avenida Antônio Marques Figueira, 1.861 – Vila Figueira). A entrega é estimada para março de 2020.

Participaram do ato o diretor-administrativo Mauro Vaz, o gerente-administrativo Gian de Oliveira, os diretores municipais Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos) e Jefferson Ferreira dos Santos (Segurança Cidadã) e os vereadores Leandro Alves de Faria e Rogério Gomes do Nascimento.

Neste primeiro dia de obras, o local, que já se encontra cercado por tapumes, recebeu o detalhamento das estacas para a fundação. As alterações no imóvel envolvem a readequação do número de consultórios para atendimento geral e salas de triagem, bem como espaços para coleta de exames e acompanhamento com ecocardiograma. Na sala de espera principal haverá acomodação para 120 pessoas sentadas.

“O PS Adulto recebe cerca de 800 a mil pessoas por dia e por isso a necessidade de uma intervenção como esta. O objetivo principal é proporcionar maior conforto aos pacientes, mais agilidade no atendimento e facilidade às equipes de funcionários, em um espaço muito mais amplo e aconchegante”, disse o prefeito.

As obras de reforma e ampliação do PS são uma demanda da população e contaram com o apoio de vereadores que encaminharam emendas parlamentares para proporcionar os recursos necessários: Issac Lino Monteiro, Leandro Alves de Faria, André Marcos Abreu, Marcos Antônio dos Santos e Alceu Cardoso. O investimento total é de R$ 638,7 mil. A empresa responsável é a JB Serviços Gerais.

De acordo com o diretor Mauro Vaz, para a intervenção, todos os pacientes que se estavam internados foram adequadamente transferidos e acomodados na Santa Casa de Misericórdia, bem como todos os mobiliários da unidade. “Além disso, não haverá nenhum comprometimento na oferta de serviços e consultas para a população durante o período de obras”, reforçou.

Os atendimentos de urgência e emergência seguem normalmente pela entrada da rua Professor Roberto David. Já os demais estão sendo feitos pela avenida Antônio Marques Figueira, 1.861.