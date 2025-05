Prefeito participa de encontro sobre nova sede do Instituto Thadeu José de Moraes

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, e a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Déborah Raffoul Ishi, participaram nesta quinta-feira (15/05) de um encontro com representantes do Instituto Thadeu José de Moraes (ITJM) para celebrar a conquista do terreno que abrigará a sede própria da entidade.

O novo espaço, localizado no Jardim Monte Cristo, foi viabilizado por meio de chamamento público conduzido pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, por meio de edital (número 01/SMPUH/2024). A área concedida possui 1,8 mil metros quadrados e será destinada à implantação de ações conjuntas para a prestação de serviços de interesse público.

Em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, o ITJM já realiza o Serviço de Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes, por meio do projeto “Retratos da Vida”, com até 150 vagas destinadas a jovens em situação de vulnerabilidade.

Para o prefeito Pedro Ishi, a nova sede simboliza a valorização das entidades que atuam diretamente com a comunidade. “Estar aqui hoje, ao lado da minha esposa Déborah, celebrando essa nova fase do ITJM, é uma verdadeira honra. Reafirmamos nosso compromisso com quem transforma vidas em Suzano. Esse novo espaço é mais do que estrutura, é oportunidade, acolhimento e cuidado com quem mais precisa”, afirmou.

O ITJM foi fundado pela família Moraes, uma das mais tradicionais do município, e leva adiante o legado patrono, reconhecido por sua atuação social. A entidade é conduzida pela gestora Sílvia Rangel, com o apoio da presidente Augusta de Moraes Gusmão dos Santos e dos irmãos Carlos Alberto de Moraes, Solange Maria de Moraes Freitas, Sônia Aparecida de Moraes da Silva, Octávio Thadeu de Moraes e Amadeu José de Moraes.

“Nosso agradecimento especial à família Moraes, que criou esse espaço com tanto amor e dedicação. À Augusta, presidente do instituto, e aos familiares Carlos Alberto, Solange, Sônia, Octávio e Amadeu, que seguem firmes no propósito de transformar o próximo. A condução da gestora Silvia Rangel também é digna de aplausos; com excelência e sensibilidade, ela dá continuidade a esse trabalho tão essencial para Suzano”, complementou Pedro Ishi.

A primeira-dama Déborah Raffoul Ishi também ressaltou a importância do momento. “Ver o carinho, a dedicação e o impacto que o ITJM tem na vida das pessoas é algo que nos toca profundamente. Essa nova sede é um sonho que se realiza, mas, mais do que isso, é a concretização de um esforço coletivo movido pelo amor ao próximo. Como presidente do Fundo Social, fico emocionada em testemunhar esse novo capítulo e em poder contribuir para que ele continue sendo escrito com tanta generosidade e esperança”, declarou.

Representando o ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, Larissa Ashiuchi também participou do encontro e destacou a importância da continuidade das boas práticas. “Foi um momento emocionante para celebrar a conquista do novo terreno, uma vitória linda e muito merecida, que teve início na gestão do Rodrigo (Ashiuchi) e segue com a atual administração. Saio desse encontro com o coração aquecido, certa de que o trabalho iniciado com tanto carinho continua gerando frutos e transformando vidas em Suzano”, afirmou.

O evento contou ainda com a presença dos secretários Geraldo Garippo (Assistência e Desenvolvimento Social) e Paulo Pavione (Comunicação Pública), além do presidente da Câmara, Artur Takayama, e do vereador e Marcos Antonio dos Santos, o Maizena.