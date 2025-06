Prefeito Pedro Ishi prestigia nova premiação da Olimpíada de Matemática

O prefeito Pedro Ishi acompanhou nesta quinta-feira (26/06) a cerimônia de premiação da Olimpíada de Matemática das Escolas Estaduais de São Paulo (Omasp), promovida pela Diretoria de Ensino (região de Suzano).

O evento ocorreu ao longo de quatro períodos no Complexo Educacional Mirambava, no centro, e contemplou com 1.993 medalhas alunos que estudam do 6º ano do ensino fundamental à 3ª série do ensino médio.

Os estudantes compõem 56 escolas jurisdicionadas à Diretoria de Ensino, sendo 39 delas localizadas em Suzano e 17 em Ferraz de Vasconcelos. Os premiados foram agraciados com 239 medalhas de ouro, 560 de prata e 1.194 de bronze, como forma de reconhecer o empenho e a excelência no raciocínio lógico e nos conteúdos matemáticos desenvolvidos ao longo do ano letivo.

Pedro Ishi destacou a importância de investir na valorização da educação pública e parabenizou os alunos e professores pelo desempenho. “Foi uma alegria enorme participar desta cerimônia e ver de perto o brilho nos olhos de cada aluno ao receber sua medalha. A Matemática é uma disciplina que exige dedicação e persistência, e esses estudantes mostraram que estão preparados para os desafios. Valorizamos muito a parceria com o Governo do Estado e a atuação da nossa Diretoria Regional de Ensino, que tem feito a diferença na vida dos jovens suzanenses”, declarou o chefe do Poder Executivo municipal.

A Olimpíada de Matemática é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Educação, que busca estimular o interesse pela disciplina entre os estudantes da rede pública, promovendo um ambiente saudável de competição e aprendizado. O processo de seleção envolveu provas aplicadas em etapas escolares e regionais, com questões de múltipla escolha e dissertativas, adequadas a cada nível de ensino.

A secretária municipal de Educação, Renata Priscila Valencio Magalhães, também enalteceu o papel da Omasp na construção de uma educação mais engajadora e destacou o apoio das famílias e dos profissionais. “Mais do que números e fórmulas, a Matemática desenvolve a capacidade de resolver problemas e pensar criticamente. Essa premiação mostra que nossos alunos são capazes de ir além, desde que tenham as condições adequadas. Parabenizo todos os educadores, em especial os professores, pelo trabalho incansável, e agradeço às famílias que estão lado a lado com os estudantes nessa jornada”, afirmou.

A cerimônia foi marcada por momentos de grande emoção, com familiares registrando cada conquista, além de discursos de incentivo à permanência na escola e à busca constante por conhecimento. Participaram ainda o dirigente regional de Ensino, Leonardo Hernandes Felício; as professoras especialistas do Currículo de Matemática, Sandra Clemente, Núbia Miranda e Laís Guimarães; a coordenadora de Equipe Curricular, Daniela Lusni; e a supervisora de Núcleo Pedagógico, Mirian Myra.

Além do reconhecimento individual dos estudantes, a Omasp também é vista como uma ferramenta de fortalecimento da aprendizagem nas escolas públicas estaduais. “A Olimpíada de Matemática vai muito além da premiação individual. Ela representa uma estratégia poderosa para fortalecer o aprendizado nas nossas escolas públicas e incentivar cada aluno a explorar seu potencial ao máximo”, concluiu Pedro Ishi.