Prefeito Pedro Ishi toma posse como presidente da Junta Militar de Suzano

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, tomou posse nesta segunda-feira (28/04), no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, como presidente da Junta de Serviço Militar 020, em uma cerimônia marcada pela emoção e pela responsabilidade com a cidade.

Na ocasião, o chefe do Poder Executivo municipal assinou a Ata de Posse e prestou o compromisso de fidelidade à bandeira nacional, reforçando sua responsabilidade frente ao serviço militar do município.

“Agora tenho a missão de administrar a Junta durante todo o meu mandato, garantindo o pleno funcionamento e o bem-estar de quem atua no local. Fico muito feliz com essa responsabilidade, que prometo assumir com afinco”, declarou o prefeito.

A cerimônia contou com a presença da secretária da Junta, Sônia Hernandez, do delegado de Serviço Militar responsável pela unidade, tenente Albano Ribeiro Júnior, e do chefe de Gabinete da Prefeitura de Suzano, Afrânio Evaristo da Silva. O evento destacou a importância da Junta de Serviço Militar para a manutenção do vínculo cívico dos jovens suzanenses com a pátria.

A Junta de Serviço Militar 020 de Suzano é responsável pelo atendimento de centenas de jovens todos os anos, conduzindo os processos de alistamento, regularização e documentação militar. Como presidente, Pedro Ishi terá a prerrogativa de definir todas as questões administrativas do serviço, como horário de funcionamento, quantidade de funcionários e a atuação de cada um deles. Sônia será a representante do chefe do Poder Executivo no local.

“Agradeço ao prefeito Pedro e ao chefe de Gabinete, Afrânio, por todo o apoio que a Junta de Serviço Militar recebe da prefeitura, tendo em vista a importância deste serviço em nossa cidade com os jovens em período de alistamento e também fora deste período. Ela realiza atendimentos com relação à emissão de documento militar aos cidadãos suzanenses durante o ano todo. E sem o apoio do prefeito e do chefe de Gabinete, tais demandas seriam impossíveis de serem executadas”, declarou Sônia.

O prefeito, que também é diretor do Tiro de Guerra 02-081, destacou a responsabilidade de garantir que a estrutura funcione com excelência, acolhendo e orientando os jovens que precisam realizar o alistamento militar obrigatório.