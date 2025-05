Prefeito prestigia 19º aniversário do Comando de Policiamento de Área Metropolitana

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, esteve no Tiro de Guerra de Mogi das Cruzes, na Vila Mogilar, nesta quinta-feira (29/05), para participar da solenidade que marcou o 19º aniversário do Comando de Policiamento de Área Metropolitana (CPA/M-12). A cerimônia reuniu importantes autoridades civis e militares para um momento de celebração do trabalho realizado na região ao longo de quase duas décadas. O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, também esteve presente.

Dentre os representantes da Polícia Militar que prestigiaram a atividade estavam o comandante interino do Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), coronel Renato Lopes Gomes da Silva, representando o comandante-geral da Polícia Militar, e o comandante da Companhia de Ações Especiais (Caep), capitão Thiago Ramalho, assim como o coronel José Augusto Coutinho e a comandante do CPA/M-12, coronel Beatriz de Assis Bastos Morassi.

O evento que comemorou o início de mais um ciclo de ações do CPA/M-12 ainda contou com as participações dos comandantes tenente-coronel Alexandre Zakir (17º BPM/M) e tenente-coronel Evandro Mendes (32º BPM/M), assim como do major José Ricardo Nunes Pereira (35º BPM/M), e do representante da delegacia seccional, Evaldo José de Mello.

Outras autoridades que prestigiaram a celebração foram a prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale; o secretário de Segurança de Mogi das Cruzes, Gilberto Ito; e o subcomandante da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, Rodrigo Kanashiro; além do comandante do 17º Grupamento de Bombeiros, tenente-coronel Marcio César Carnevale.

O prefeito fez questão de enaltecer o trabalho promovido pelo CPA/M-12 e reforçou a união entre os municípios para a segurança da região. “Parabenizo todos os nobres policiais militares que diariamente se dedicam à segurança e ao cuidado de nossas famílias em Suzano, e em todas as demais cidade do Alto Tietê. Nossa parceria garante mais tranquilidade para a população, pois conseguimos potencializar nossa capacidade de atuação”, frisou Pedro Ishi.