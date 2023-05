Prefeito prestigia posse dos Conselhos do Centro e da Região Norte

O prefeito Rodrigo Ashiuchi marcou presença nos eventos de posse das novas diretorias dos Conselhos Comunitários de Segurança (Conseg) do Centro e da Região Norte de Suzano para o próximo biênio. Em ambas as situações, o chefe do Poder Executivo municipal esteve acompanhado do secretário interino municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva.

Nesta terça-feira (23/05) os dois estiveram na 4ª Cia do 32° Batalhão da Polícia Militar para prestigiar a representação que ficará responsável pelas atividades do Conseg Norte, por sua vez, na última sexta-feira (19/05), o prefeito e o secretário participaram do evento que empossou os integrantes da nova gestão do Conseg Centro, realizado na sede da Associação Comercial e Empresarial (ACE).

A diretoria do Conseg Norte é formada pelo presidente, Roberto Kobayashi; a vice-presidente, Sandra Sorieta; o 1º secretário, Jackson Moreira; o 2° secretário, Cristiano Ramalho; e pela coordenadora de Assuntos Sociais, Margareth Schiavini. O grupo ainda foi cumprimentado pelo diretor de Manutenção da região norte, José Augusto Nunes, o Ligeirinho; a comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Rosemary Caxito; e o vereador Marcos Antonio dos Santos, o Maizena. A diretoria da unidade do Centro é composta pela presidente, Lucelena Burjato Machado, a Teka; pelo vice-presidente, Marcelo Alves de Novaes; pelo 1° secretário, Djalma Lessa, entre outros membros.