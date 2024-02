Prefeito recebe campeã mundial de jiu-jítsu na modalidade sem kimono

O prefeito Rodrigo Ashiuchi e a secretária municipal de Administração, Cintia Lira, receberam na última terça-feira (20/02), no gabinete do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, a atleta de jiu-jítsu suzanense Adriana Rocha, que se sagrou campeã mundial na modalidade sem kimono, conhecida como NoGi, em disputa realizada em 28 de janeiro, na cidade de São Paulo. Ela esteve acompanhada de seu marido, Weyne Newton, que dirige a Academia Black Hawks, localizada no distrito de Palmeiras, onde a lutadora treina.

O torneio mundial foi realizado pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo (CBJJE) no Ginásio do Ibirapuera, na região sul da capital. Esta é considerada a principal competição sem quimono da organização, reunindo nomes de destaque da luta agarrada e importantes equipes.

O título aproxima Adriana de sua centésima premiação no esporte, já que com esta soma 91 medalhas entre mundiais, pan-americanos, sul-americanos e brasileiros, além de dois troféus e um cinturão de Artes Marciais Mistas (MMA). No mesmo fim de semana, a atleta suzanense ganhou a Taça São Paulo, também na modalidade jiu-jítsu NoGi.

Durante o encontro, ela contou ao prefeito e à secretária um pouco de sua trajetória e de como busca inspirar novos atletas. “Consigo ajudar as pessoas no dia a dia com a dedicação que é necessária para obter os resultados. Procuro mostrar os benefícios que o esporte proporciona, já que integra a comunidade e estimula os hábitos saudáveis”, frisou a lutadora.

Cintia Lira ressaltou a contribuição que a academia onde ela treina oferece para a população de Palmeiras. “Com o trabalho de Adriana e seu marido, são promovidas inúmeras ações e projetos de incentivo ao esporte, com mulheres e jovens da área. É um trabalho lindo, que temos de valorizar e parabenizar os envolvidos”, disse a secretária.

Por sua vez, o prefeito afirmou que as referências esportivas são fundamentais para a formação dos jovens atletas. “Foi uma grande satisfação poder cumprimentar Adriana pelo título conquistado. Sabemos da importância deste tipo de exemplo para as novas gerações que estão surgindo. O esporte faz parte da educação das crianças e faz a diferença na vida das pessoas. Por isso, todas as ações que incentivam a prática esportiva na cidade contribuem com este processo”, destacou Ashiuchi.