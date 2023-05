Ashiuchi recebe confirmação da empresa gestora do Hospital Regional do Alto Tietê

O prefeito Rodrigo Ashiuchi recebeu neste sábado (13/05) a informação de que a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM) será a Organização Social de Saúde (OSS) que irá gerir o Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT), montado em uma estrutura pronta do complexo do Hospital das Clínicas (HC) de Suzano, no bairro Vila Amorim.

O nome da empresa vencedora foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) e, segundo o Departamento Regional de Saúde da Grande São Paulo (DRS I) da Secretaria de Estado da Saúde, a SPDM apresentou um plano que atende a proposta do departamento. O custeio operacional para o período definido no edital é de R$ 25.724.675,43.

A expectativa é de que o novo hospital promova atendimentos de urgência e emergência, internações, procedimentos cirúrgicos e exames, dentre eles estão tomografias computadorizadas, ultrassonografia, raio-x e análises clínicas, ortopedia, entre outros.

A nomeação da OSS que irá gerir a unidade é um dos últimos passos que garantem a abertura do Hospital Regional do Alto Tietê e, como não poderia deixar de ser, a conclusão da etapa foi celebrada pelo chefe do Poder Executivo municipal. “Essa é uma grande notícia para nós. Há muito esperávamos por essa confirmação, o que mostra que estamos cada vez mais próximos da abertura de um hospital que será um marco da saúde não só para Suzano, mas para toda a nossa região”, destacou Ashiuchi.

Ao lado do prefeito, o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), o deputado André do Prado, também comemorou a finalização da fase que escolheu a gestora da unidade. “Depois de uma luta intensa, o governo do Estado publicou o nome da empresa que irá gerir o nosso hospital regional, que será um grande equipamento para melhorar a saúde da nossa população no que diz respeito aos procedimentos de média e alta complexidade. É um grande avanço para o Alto Tietê”, destacou André do Prado.

O secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, destacou que, com o HRAT em funcionamento, a rede de atendimento ficará ainda mais completa. “Certamente o hospital regional vai atender toda a nossa região, mas no que diz respeito a Suzano, teremos um ganho significativo. O hospital somado com os nossos postos de saúde, a UPA (Unidade de Pronto Atendimento 24 horas André de Abreu) do Jardim Revista, o Ambulatório de Especialidades Médicas (Doutor Joracy Cruz), no Parque Santa Rosa, entre outros equipamentos de saúde, teremos uma rede para atendimento ao público ainda mais completa”, definiu Ishi.

Por fim, Ashiuchi agradeceu ao empenho de todos os que estiveram envolvidos no processo que vai garantir a abertura do hospital. “Não posso esquecer de todos aqueles que estiveram ao nosso lado nesta etapa, que foram os deputados André do Prado e Marcio Alvino (federal), além do secretário estadual de Saúde, Eleuses Paiva, e o nosso governador Tarcísio de Freitas. Seguimos avançando agora ansiosos pela abertura da unidade”, finalizou o prefeito.