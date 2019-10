Prefeito recebe da Sabesp confirmação de fechamento do maior poço na SP-66 em dezembro

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, recebeu a confirmação do fechamento em dezembro do maior poço na avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66), na Vila Maria de Maggi, por parte da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). O anúncio foi feito nesta quarta-feira (23), no Gabinete Principal do Paço Municipal Firmino José da Costa, durante reunião de prestação de contas da autarquia para o Poder Executivo municipal quanto às obras de ampliação da rede coletora de esgoto.

Com dez metros de diâmetro, o poço que será fechado ainda neste ano compreende duas faixas, uma em cada pista, o que acarreta em um maior tráfego de veículos, causando transtornos aos motoristas e a quem mora ou trabalha ali. "Este é o maior poço e o que causa maior transtorno. Por isso, fizemos o pedido para um rápido fechamento. Nosso objetivo é diminuir o trânsito ocasionado no local", informou o prefeito.

Ashiuchi salientou ainda que, com o término das obras, os índices de saneamento das cidades de Poá, Ferraz de Vasconcelos, Arujá e Suzano serão elevados. "Inclusive, a nossa cidade ficará entre as 12 melhores em saneamento básico do País, diante ao ranking brasileiro, que tem 5.570 municípios", destacou o chefe do Executivo suzanense.

Já os outros dois poços menores serão tapados no começo de 2020. Esses serviços se referem ao interceptor conhecido como ITi16, que permitirá o transporte dos detritos para a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Suzano. A tubulação tem 4,8 quilômetros de extensão. Deste total, 700 metros são executados na avenida Major Pinheiro de Fróes.

Estiveram presentes na reunião o superintendente da Região Leste, Maycon Rogério de Abreu; o coordenador de Obras da Região Leste, Adriano Carvalho Barbosa; o gerente da Sabesp no Alto Tietê, Eduardo Camargo; o gerente de Manutenção de Esgoto, Willian Ferreira dos Reis; o engenheiro da obra da Sabesp, Maurício Izidoro; e o gerente de Divisão, Zemicindo Miguel Mendes.