Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 09 de junho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 09/06/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Prefeito recebe jovem criadora de conteúdo que vai cobrir a Copa do Mundo

Malu La Salvia apresentou projeto ao chefe do Poder Executivo e busca apoio para ir aos Estados Unidos acompanhar o maior evento de futebol do planeta

09 junho 2026 - 18h04Por De Suzano
O prefeito Pedro Ishi recebeu a suzanense Maria Luiza La Salvia Pereira, conhecida como Malu La Salvia, uma adolescente que produz conteúdo esportivo voltado ao futebol de base na internetO prefeito Pedro Ishi recebeu a suzanense Maria Luiza La Salvia Pereira, conhecida como Malu La Salvia, uma adolescente que produz conteúdo esportivo voltado ao futebol de base na internet - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

O prefeito Pedro Ishi recebeu a suzanense Maria Luiza La Salvia Pereira, conhecida como Malu La Salvia, uma adolescente que produz conteúdo esportivo voltado ao futebol de base na internet. A jovem apresentou o projeto que poderá levá-la aos Estados Unidos para acompanhar a Copa do Mundo e produzir conteúdo diretamente deste que é um dos países-sede do evento. O encontro ocorreu na última semana no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, no centro.

Malu é criadora da página “News da Base”, iniciativa lançada recentemente com o objetivo de divulgar informações sobre o futebol de base. A proposta é ampliar o alcance do projeto futuramente para outras modalidades esportivas, dando visibilidade a jovens atletas e talentos em formação.

Durante o desenvolvimento do trabalho, ela passou a buscar contatos e conteúdos relacionados ao universo esportivo. Foi nesse processo que conheceu Ronald Nazário de Lima, filho do ex-jogador Ronaldo Fenômeno, e Douglas “Buiu”, CEO e sócio da Rede Ronaldo. A aproximação resultou em um convite especial para participar da cobertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos, acompanhando as atividades da “Casa Rede Ronaldo”, espaço que reunirá profissionais, convidados e criadores de conteúdo durante o torneio.

A experiência permitirá que Malu esteja em um dos maiores eventos esportivos do planeta, produzindo reportagens, entrevistas e conteúdos exclusivos para suas plataformas digitais. É uma oportunidade que representa importante passo para o crescimento profissional e para a consolidação do projeto “News da Base”.

“Conheci a Malu em um evento no Rio de Janeiro e ela me contou sobre o projeto com a página e as categorias de base. Gostei bastante do enfoque e trocamos contato para conversas futuras. Ao nos encontrarmos novamente tive a oportunidade de convidá-la para vivenciar a Casa Rede Ronaldo em Miami, uma vez que ela demonstrou estar em busca de crescimento. Muito dedicada, merece oportunidade”, declarou o CEO e sócio da Rede Ronaldo, Douglas “Buiu”.

Já o prefeito Pedro Ishi classificou a oportunidade como um exemplo de protagonismo juvenil. De acordo com ele, iniciativas como a de Malu demonstram como a dedicação e o empreendedorismo podem abrir portas em diferentes áreas. “É muito gratificante acompanhar histórias como a da Malu, que levam o nome de Suzano para todos os lugares. Ela está construindo um projeto relevante, com iniciativa, criatividade e paixão pelo esporte. Torcemos para que consiga o apoio necessário e tenha a oportunidade de viver essa experiência única nos Estados Unidos”, declarou o chefe do Poder Executivo.

Empresas e pessoas interessadas em apoiar o projeto dela podem entrar em contato pelo e-mail contato@newsdabase.com.br ou pelo telefone (11) 96418-2454.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Álbum de figurinhas: febre no Brasil desde 1950, colecionar une gerações
Cidades

Álbum de figurinhas: febre no Brasil desde 1950, colecionar une gerações

Secretaria de Cultura realiza 'Arraiá no Casarão da Memória' neste sábado
Cidades

Secretaria de Cultura realiza 'Arraiá no Casarão da Memória' neste sábado

Avenida Roberto Simonsen recebe 100 mil veículos nos primeiros 70 dias do novo trecho
Cidades

Avenida Roberto Simonsen recebe 100 mil veículos nos primeiros 70 dias do novo trecho

Alunos de Suzano garantem vagas em fases finais do Campeonato Paulista de Judô
Cidades

Alunos de Suzano garantem vagas em fases finais do Campeonato Paulista de Judô

Prefeitura de Suzano exibe curta-metragem produzido por jovens em medida socioeducativa
Cidades

Prefeitura de Suzano exibe curta-metragem produzido por jovens em medida socioeducativa

Centrus tem nova edição do Polo de Empregabilidade Inclusiva nesta quinta-feira
Cidades

Centrus tem nova edição do Polo de Empregabilidade Inclusiva nesta quinta-feira