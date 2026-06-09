Prefeito recebe jovem criadora de conteúdo que vai cobrir a Copa do Mundo

O prefeito Pedro Ishi recebeu a suzanense Maria Luiza La Salvia Pereira, conhecida como Malu La Salvia, uma adolescente que produz conteúdo esportivo voltado ao futebol de base na internet. A jovem apresentou o projeto que poderá levá-la aos Estados Unidos para acompanhar a Copa do Mundo e produzir conteúdo diretamente deste que é um dos países-sede do evento. O encontro ocorreu na última semana no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, no centro.

Malu é criadora da página “News da Base”, iniciativa lançada recentemente com o objetivo de divulgar informações sobre o futebol de base. A proposta é ampliar o alcance do projeto futuramente para outras modalidades esportivas, dando visibilidade a jovens atletas e talentos em formação.

Durante o desenvolvimento do trabalho, ela passou a buscar contatos e conteúdos relacionados ao universo esportivo. Foi nesse processo que conheceu Ronald Nazário de Lima, filho do ex-jogador Ronaldo Fenômeno, e Douglas “Buiu”, CEO e sócio da Rede Ronaldo. A aproximação resultou em um convite especial para participar da cobertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos, acompanhando as atividades da “Casa Rede Ronaldo”, espaço que reunirá profissionais, convidados e criadores de conteúdo durante o torneio.

A experiência permitirá que Malu esteja em um dos maiores eventos esportivos do planeta, produzindo reportagens, entrevistas e conteúdos exclusivos para suas plataformas digitais. É uma oportunidade que representa importante passo para o crescimento profissional e para a consolidação do projeto “News da Base”.

“Conheci a Malu em um evento no Rio de Janeiro e ela me contou sobre o projeto com a página e as categorias de base. Gostei bastante do enfoque e trocamos contato para conversas futuras. Ao nos encontrarmos novamente tive a oportunidade de convidá-la para vivenciar a Casa Rede Ronaldo em Miami, uma vez que ela demonstrou estar em busca de crescimento. Muito dedicada, merece oportunidade”, declarou o CEO e sócio da Rede Ronaldo, Douglas “Buiu”.

Já o prefeito Pedro Ishi classificou a oportunidade como um exemplo de protagonismo juvenil. De acordo com ele, iniciativas como a de Malu demonstram como a dedicação e o empreendedorismo podem abrir portas em diferentes áreas. “É muito gratificante acompanhar histórias como a da Malu, que levam o nome de Suzano para todos os lugares. Ela está construindo um projeto relevante, com iniciativa, criatividade e paixão pelo esporte. Torcemos para que consiga o apoio necessário e tenha a oportunidade de viver essa experiência única nos Estados Unidos”, declarou o chefe do Poder Executivo.

Empresas e pessoas interessadas em apoiar o projeto dela podem entrar em contato pelo e-mail contato@newsdabase.com.br ou pelo telefone (11) 96418-2454.