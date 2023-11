Prefeito recebe medalha de mérito do Comando de Policiamento Metropolitano

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, recebeu a medalha de mérito do Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), durante solenidade realizada na tarde desta segunda-feira (27/11), em comemoração ao aniversário de 50 anos da unidade. A condecoração foi realizada pelo comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, coronel Cássio Araújo de Freitas, como forma de reconhecimento pelo trabalho realizado enquanto chefe do Executivo. “Fiquei bastante feliz com a homenagem, recebida ao lado de outros nomes da nossa região, que em breve também vai receber a Companhia de Ações Especiais da PM (Caep) em Suzano”, destacou Ashiuchi. O evento contou com a participação do comandante de Policiamento Metropolitano, coronel Victor Alessandro Ferreira Fedrizzi; do comandante do CPA/M-12, coronel Rodrigo Quintino; do comandante do 32° Batalhão da PM, tenente-coronel Gilberto Tsutomu Ito; do comandante do 17° Batalhão da PM, tenente-coronel Joel Chen; e do secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva. Também estiveram presentes os prefeitos Gustavo Henric Costa, o Guti (Guarulhos); Priscila Gambale (Ferraz de Vasconcelos); José Luiz Eroles Freire, o Zé (Guararema); Paulo Serra (Santo André); e Rubens Furlan (Barueri).