Prefeito recebe representantes da Receita Federal para discutir parcerias em Suzano

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, recebeu nesta quinta-feira (27/02) a visita do delegado da Receita Federal de Guarulhos, Júlio Cabrales, no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, no centro. A reunião teve como objetivo estreitar laços institucionais e discutir o trabalho realizado pela gestão nesse início de mandato.

A visita proporcionou um diálogo sobre a atuação da instituição no município e também contou com a participação do delegado adjunto da Receita, Wilson Akira; do secretário municipal de Planejamento e Gestão Orçamentária, Denis Watanabe; e do presidente da Câmara, Artur Takayama.

Durante a conversa, os representantes do órgão federal discutiram a possibilidade de implantação do Ponto de Atendimento Virtual (PAV) em Suzano. O projeto tem como objetivo facilitar o acesso da população a diversos serviços tributários, como emissão de CPF, regularização de pendências fiscais, obtenção de certidões, entre outros.

Watanabe destacou a importância do diálogo. “A aproximação entre a Receita Federal e o município fortalece os serviços públicos e traz mais oportunidades para que os cidadãos resolvam suas demandas sem precisar se deslocar muito. A ideia é importante para aprimorar os serviços. Gostaríamos de torná-lo possível nas duas unidades do Centrus (Centro Unificado de Serviços) que temos. Foi um encontro muito produtivo”, ressaltou o secretário.

Para o prefeito, a reunião reforçou o compromisso da administração municipal em ampliar o acesso da população a serviços essenciais. “Receber a Receita Federal em nossa cidade é muito importante para que possamos discutir soluções que beneficiem nossa população. Estamos estudando a implantação do PAV, que é uma medida que pode proporcionar mais comodidade e eficiência nos atendimentos”, afirmou Pedro Ishi.