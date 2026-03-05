Prefeito recebe representantes da Sabesp para apresentação de obras em Suzano

O prefeito Pedro Ishi recebeu, na manhã desta quinta-feira (05/03), representantes da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) para apresentação de informações sobre os trabalhos da empresa em andamento em Suzano. Entre os destaques durante a prestação de contas estão os 82 quilômetros de obras lineares sendo executados ou prestes a terem início e a expectativa de inclusão de mais 36,2 mil imóveis residenciais com encaminhamento de esgoto para tratamento desde o ano passado.

O encontro contou com as presenças do vice-prefeito Said Raful e do secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira. A equipe da Sabesp que fez a apresentação era liderada pelo diretor da Regional Leste, Cláudio Hermolin, e pelo diretor de Engenharia de Esgoto da Região Metropolitana de São Paulo, Guilherme Machado Paixão.

As obras em andamento envolvem implantação de rede de reforço no abastecimento de água na região norte (previsão de conclusão em junho de 2026) e na região sul de Suzano (previsão de conclusão neste mês de março); implantação de sistema de abastecimento de água e de ligações domiciliares nos bairros Chácara São Judas Thadeu, Chácara Nossa Senhora Aparecida II e Chácara Nossa Senhora Aparecida III (término previsto para este semestre); e renovação nas redes de esgoto do Jardim São Bernardino (conclusão estimada para abril).

De acordo com a Sabesp, dos 82 quilômetros de obras lineares em andamento ou prestes a começar desde o ano passado em Suzano, 44,5 quilômetros devem ser concluídos neste ano, resultando em mais 17 mil domicílios com encaminhamento de esgoto para tratamento, totalizando 36,2 mil desde 2025. Apenas no que diz respeito aos trabalhos envolvendo esgoto, o investimento iniciado no ano passado chega a R$ 130 milhões, como parte do programa “Integra Tietê”.

As próximas obras programadas envolvem extensão da rede de abastecimento de água na Chácara Nossa Senhora Aparecida I, Vila Nova Ipelândia, Estância dos Pinheirais e estrada do Mizukami. Todas dependem ainda de autorização do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e também (no caso da última obra) da MRS Logística e da SP Águas. “Com a conclusão de todas elas, a nossa expectativa é de atender próximo de 100% no abastecimento de água e na coleta e tratamento de esgoto da cidade”, afirmou Claudio Hermolin.

Durante o encontro, os representantes da Sabesp enalteceram a eficiência da parceria que a empresa mantém com a Prefeitura de Suzano. “Sem dúvida, essa parceria é uma das mais exemplares que temos em todo o Estado, responsável por auxiliar no avanço significativo da infraestrutura de saneamento básico da cidade. Não apenas no que diz ao excelente relacionamento com a administração municipal, como também do ponto de vista prático, em especial com a emissão imediata de certidão de uso e ocupação do solo para as obras, por exemplo”, destacou o diretor Guilherme Paixão.

Para o prefeito Pedro Ishi, Suzano só tem a ganhar com a continuidade da relação estreita com a Sabesp, trazendo inúmeros benefícios à população e fazendo o município seguir figurando em relevantes levantamentos nacionais, como o Ranking Trata Brasil, que coloca a cidade como a principal da região do Alto Tietê em saneamento básico. “Agradeço à Sabesp por sempre atuar com transparência e envolver a prefeitura nos projetos que executa na nossa cidade. Tivemos um grande raio-x nessa apresentação, uma iniciativa importante para termos conhecimento sobre o andamento das obras e o quanto os anseios e as necessidades dos suzanenses estão sendo atendidos nesse quesito”, finalizou o chefe do Executivo.

Entre os demais representantes da Sabesp presentes no encontro desta quinta-feira estavam o gerente Comercial Leonard Almeida; o gerente de Operação, Alexandre Domingues Marques; a gerente de Manutenção e Serviços Operacionais, Elis Regina Jesus; e a coordenadora do Polo de Manutenção de Suzano, Jocelma Gonçalves da Silva.