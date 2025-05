Prefeito Saulo Souza e primeira-dama Flavia Souza lançam Campanha do Agasalho 2025 em Poá

Com o tema “Poá tem pressa para cuidar e abraçar”, a Campanha do Agasalho 2025 foi oficialmente lançada nesta sexta-feira (16) pelo prefeito Saulo Souza e pela primeira-dama e presidente do Fundo Social, Flavia Souza. A ação solidária tem como objetivo arrecadar roupas, calçados, cobertores e outros itens de inverno, em bom estado, que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social.

Durante o ato simbólico realizado no Paço Municipal, o prefeito e a primeira-dama destacaram a importância da mobilização da sociedade em torno da campanha.

“O frio está chegando – e ele não vem sozinho. Muitas famílias ainda enfrentam a falta de agasalhos e cobertores. Por isso, estamos lançando essa corrente do bem, liderada pela nossa primeira-dama. Cada doação faz a diferença. Cada gesto aquece uma vida”, afirmou o prefeito Saulo Souza.

A campanha contará com mais de 200 pontos de coleta espalhados por toda a cidade, incluindo prédios públicos, secretarias municipais, escolas, igrejas, supermercados, lojas e empresas parceiras.

“Cada doação representa um abraço para quem mais precisa. A solidariedade aquece corações e transforma realidades. Por isso, convidamos toda a população a participar e fazer parte dessa campanha que salva vidas e fortalece nossa cidade”, reforçou a primeira-dama Flavia Souza.

Os itens doados devem estar limpos e em bom estado de conservação. Para participar, basta entregar a doação em um dos pontos de coleta devidamente identificados com os cartazes da campanha. Todo o material arrecadado passará por triagem e será distribuído pelo Fundo Social às famílias que mais precisam de apoio neste inverno.