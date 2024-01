Prefeito se reúne com secretário em busca de avanços para a Habitação

O prefeito Rodrigo Ashiuchi se reuniu nesta quarta-feira (17/01) com o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco, na sede pasta, na região central da capital paulista, para solicitar a inserção da cidade em projetos habitacionais do governo de São Paulo, incluindo unidades e módulos do programa “Viver Melhor” e regularizações viabilizadas pelo programa “Cidade Legal”.

A agenda foi intermediada pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), o deputado André do Prado, que também esteve no encontro, assim como a assessora parlamentar, Juliana Nunes, e o assessor especial de Habitação, André Castro. Entre os representantes de Suzano, além do chefe do Poder Executivo, também marcaram presença na reunião o secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, e o diretor de Habitação, Miguel Reis.

O secretário Marcelo Branco destacou que está acolhendo as demandas dos municípios e que o governo paulista tem se empenhado para atender os pedidos. “Em breve anunciaremos grandes novidades, que contemplará a cidade de Suzano”, disse ele. Por sua vez, o prefeito agradeceu a atenção dos poderes Legislativo e Executivo estaduais dada ao município. “Agradeço ao deputado André do Prado e a toda a equipe de Habitação do Estado, em nome do secretário Marcelo Branco e do governador Tarcísio de Freitas, pelo apoio ”, frisou Ashiuchi.