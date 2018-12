Prefeito vistoria obras do Hospital Federal e de prolongamento da Rua Sete de Setembro

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, vistoriou na última sexta-feira (30) as obras de prolongamento da rua Sete de Setembro e do Hospital Federal, na Cidade Cruzeiro do Sul. Os trabalhos seguem os cronogramas estipulados e as intervenções devem ser finalizadas no primeiro semestre de 2019 e de 2020, respectivamente.

Acompanhado do vice-prefeito, Walmir Pinto, do secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Ari Serafim Barbosa, e do assessor da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae), André Chiang, o chefe do Executivo foi primeiro à área do futuro hospital federal, que tem 45 mil metros quadrados, acompanhar os trabalhos de fundação.

Segundo o engenheiro responsável, Sandro Augusto Ferreira Cunha, até o momento já foi realizado o serviço de limpeza, topografia, implantação do canteiro de obras, terraplanagem, nivelamento do platô e o estaqueamento com 463 estacas cravadas de 16 metros de profundidade, visando dar base de sustentação. "Agora começamos com a parte de blocos de fundação. Nossa meta é finalizar esse serviço até 20 de dezembro para que em janeiro de 2019 possamos dar início à construção da estrutura do hospital, com os pilares, piso do prédio e alvenaria", informou.

Orçada em aproximadamente R$ 28 milhões, com aporte do governo federal de quase R$ 24 milhões e uma contrapartida do município de mais R$ 4 milhões, a primeira fase compreende a construção de um pronto-socorro de urgência e emergência, que tem previsão de término no primeiro semestre de 2020.

De lá, a comitiva seguiu para as obras de prolongamento da rua Sete de Setembro, que resultará no acesso do entroncamento com a avenida Senador Roberto Simonsen, na Cidade Cruzeiro do Sul, até a avenida Paulista, no Jardim Monte Cristo. Dividida em duas etapas, a primeira compreende o estudo de nível, a limpeza, a terraplanagem, escavação e aplicação de sub-base. "Estamos agora iniciando os trabalhos para base. Vamos concluir essa etapa no começo do ano que vem e, em seguida, a prefeitura começará a etapa dois, a de pavimentação", detalhou o engenheiro André Sintra, da Ross Locação e Construção, empresa vencedora do certame licitatório.

A obra está orçada em R$ 999.443,66, que está sendo custeada pelo Ministério das Cidades, com contrapartida da Prefeitura de Suzano. A expectativa é que a rua Sete de Setembro seja terminada até o junho do ano que vem. “O trecho da desta via será prolongado em 730 metros por 22 de largura”, explicou o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano.