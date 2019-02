Prefeitos cobram de secretário ampliação e aberturas de hospitais

Em audiência com o secretário estadual de Saúde, José Henrique Germann Ferreira, nesta quinta-feira (21), os prefeitos do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), solicitaram investimentos do Governo do Estado para fazer funcionar um "tripé de ações", com potencial para minimizar, a curto prazo, alguns dos principais gargalos da Região na saúde. As prioridades defendidas pelo consórcio, e que tem apoio dos deputados, são: ampliação do funcionamento do Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos; abertura do Hospital das Clínicas Auxiliar de Suzano para exames; e construção da Maternidade de Mogi das Cruzes.

Os representantes do Alto Tietê também reivindicaram atenção especial do Estado para garantir a entrega de medicamentos aos municípios e a regionalização da central de vagas para pacientes da rede pública, além de apoio para as Santas Casas. O secretário Germann, com respaldo da sua equipe técnica, se comprometeu a analisar os pedidos da Região, informou que fará uma visita ao Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos e divulgou alguns investimentos já previstos para a unidade.

"Estamos retomando uma série de coisas e vamos tratar dos assuntos da Região", garantiu o secretário.

De acordo com o Estado, a execução de obras no Regional de Ferraz permitirá que até o final do ano a ala de psiquiatria seja liberada, o que deverá possibilitar também a melhoria do setor de pediatria. Os prefeitos foram informados, ainda, que para este ano a Secretaria de Saúde conta com mais recursos, o que ajudará a reduzir os atrasos, por exemplo, no fornecimento de medicamentos.

"Temos várias demandas colocadas para o secretário Germann, mas se tivermos o apoio do Estado para o tripé Regional de Ferraz, Hospital Auxiliar de Suzano e Maternidade de Mogi, grande parte dos problemas que a Região enfrenta poderão ser resolvidos, como nas áreas de hemodiálise, ortopedia e obstetrícia. Temos grande expectativa de que o secretário olhe a nossa Região de forma estratégica e com alternativas para a curto prazo ampliar a oferta de serviços", avalia o presidente do Condemat, Rodrigo Ashiuchi, prefeito de Suzano.

Também participaram da audiência os prefeitos de Ferraz de Vasconcelos, José Carlos Fernandes Chacon; de Mogi das Cruzes, Marcus Melo; de Poá, Gian Lopes; de Salesópolis, Vanderlon Oliveira Gomes; de Santa Isabel, Fábia Porto; os representantes de Biritiba Mirim, Valdina de Morais; de Guararema, Adriana Martins; de Guarulhos, Gustavo Sartori; e de Itaquaquecetuba, Willian Harada.

Estiveram presentes os deputados estaduais André do Prado e Luiz Carlos Gondim; o deputado eleito Rodrigo Gambale e o representante do deputado Marcos Damásio, Hugo Buani.