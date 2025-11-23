Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Prefeitos terão pelo menos R$ 8 bi para administrar em 2026

Dados somam os orçamentos estimados de seis cidades da região, segundo levantamento das prefeituras

23 novembro 2025 - 15h00Por Gabriel Vicco - Da Reportagem Local
Ferraz tem estimativa de R$ 760,8 milhões para 2026Ferraz tem estimativa de R$ 760,8 milhões para 2026 - (Foto: Regiane Bento/Arquivo DS)

Os prefeitos do Alto Tietê terão, pelo menos, R$ 8 bilhões para administrar as cidades no ano de 2026. O valor é a soma de seis municípios que responderam aos questionamentos até o fechamento da reportagem: Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Poá e Santa Isabel.

Em Suzano, a previsão orçamentária é de R$ 1,6 bilhão. A proposta da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o ano que vem passará por audiência pública na Câmara de Suzano nesta segunda-feira (10).

A LOA é o instrumento que efetiva a realização de despesas públicas para o ano seguinte, tendo como base o que foi definido no Plano Plurianual (PPA) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

A Prefeitura de Mogi está com a previsão de R$ 3,2 bilhões para o próximo ano. O valor foi apresentado durante audiência pública e o projeto foi enviado à Câmara de Mogi.

A projeção orçamentária leva em consideração as estimativas de arrecadação da administração, com cerca de R$ 2,6 bilhões, e das autarquias de Saneamento Básico, a Semae, com R$ 333,8 milhões, e de previdência, o Iprem, com R$ 287,4 milhões.

O valor estimado para a cidade de Itaquá é de R$ 1,5 bilhão, um aumento de 1,4% maior que o previsto para o exercício de 2025. A previsão da administração é que a receita com impostos e taxas superem a casa do R$ 1,2 bilhão.

Em Ferraz, a estimativa é de R$ 760,8 milhões para 2026. O valor é 7,1% maior em relação ao projetado para o ano de 2025. Os impostos que devem ter a maior participação no orçamento da Prefeitura são: Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), com R$ 34,8 milhões; e Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), com R$ 33,3 milhões.

Em Poá, a estimativa inicial da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026 é de R$ 487,6 milhões. O valor foi exposto em maio e, até o fechamento desta reportagem, não foi atualizado.

A Prefeitura de Santa Isabel estimou para o ano que vem um orçamento de R$ 296,3 milhões. O valor é 12,2% maior que o orçado para 2025: R$ 263,9 milhões.

 

