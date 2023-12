Prefeitos terão R$ 7,4 bi para administrar na soma dos Orçamentos

Os oito municípios, de dez, do Alto Tietê têm previsão de R$ 7,4 bilhões de orçamento público até 2024. O valor é a soma de dez cidades da região.

A Lei Orçamentária Anual (LOA) para Mogi tem a previsão de um total de receita e gastos estimado em R$ 2,7 bilhões. O projeto foi aprovado na Câmara.

Em Suzano, às contribuições de cada fonte de receita está sendo estimado em R$ 1,43 bilhão para o próximo ano.

Já na cidade de Itaquaquecetuba, a proposta orçamentária para 2024 encaminhada à Câmara para análise e votação prevê R$ 1,2 bilhão.

No município de Guararema, a Prefeitura também já encaminhou a previsão de R$ 342 milhões. Em Arujá, a Lei Orçamentária Anual deste ano é de R$ 600 milhões. Ferraz informou que a estimativa é de R$ 508 milhões para o ano que vem.

A Prefeitura de Poá estima R$ 425 milhões. E o mesmo segue para aprovação do Poder Legislativo. A cidade de Santa Isabel informou que o orçamento ainda está em fechamento, mas que a previsão é de aproximadamente R$ 248,36 milhões. As administrações de Biritiba Mirim e Salesópolis não informaram as previsões orçamentárias.

EMENDAS EM SUZANO

Em Suzano, os vereadores de Suzano aprovaram R$ 15 milhões em emendas ao orçamento de 2024.

Os vereadores da Câmara de Suzano aprovaram a destinação de R$ 15.106.892,02 para as emendas parlamentares individuais para o orçamento municipal de 2024. Ontem (13), foi realizada uma sessão extraordinária em que foi votado o projeto de lei da Lei Orçamentária Anual (LOA), que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício do próximo ano. Foram incorporadas à propositura 26 emendas.

A secretaria de Saúde receberá o montante de R$ 7.553.441,95 em emendas. O valor corresponde a 50% do total – porcentagem que obrigatoriamente deve ser destinada à pasta.

A segunda secretaria que mais receberá emendas dos parlamentares em 2024 será a de Esporte e Lazer: R$ 2.248.738,88, seguida da Manutenção e Serviços Urbanos, que ficará com 2.199.396,59.

As emendas são um instrumento que permite a participação dos parlamentares na alocação de recursos públicos. Cada vereador apresentou o total de R$ 795.099,58 em emendas.

De autoria do Executivo, A LOA é o documento que efetiva a realização de despesas públicas no ano seguinte, tendo como base o que foi definido no Plano Plurianual (PPA) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). O orçamento total estimado para 2024 é de R$ 1.432.376.724,50.