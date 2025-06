Prefeitura abraça iniciativa que reforça plantio de mudas de árvore em Suzano

O vice-prefeito Said Raful e o secretário de Meio Ambiente de Suzano, André Chiang, participaram do 4º evento promovido pela empresa Gimi em celebração à campanha “Junho Verde”, de conscientização ambiental, que foi realizada no último sábado (07/06), no Parque Municipal Max Feffer. Na oportunidade, ocorreram a doação e o plantio de 30 mudas de ipê, que contribuíram diretamente com o trabalho de arborização desenvolvido na cidade.

A atividade, que contou com a participação do CEO da empresa, Nunziante Graziano, também contemplou ações voltadas à saúde, com caminhada e ginástica. A organização ficou a cargo do setor de ESG (que na sigla em inglês significa Ambiental, Social e Governança) da companhia, do ramo de quadros elétricos e cabines primárias, para incentivar a população a adotar práticas de respeito ao meio ambiente, em alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

Vale destacar que, também no Parque Max Feffer, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente desenvolve o projeto “Árvore FamiliAR”, lançado em 2025, para unir preservação e convivência da família suzanense, com uma proposta que consiste em convidar as pessoas para participar de um mutirão de plantio, realizado mensalmente.

Além de promover a conscientização ambiental, o projeto visa proporcionar momentos de lazer e união entre pais, filhos e outros membros da família, permitindo que todos compartilhem a experiência de cuidar de uma árvore. Para tanto, é disponibilizado o telefone (11) 4749-3943, meio pelo qual os munícipes podem realizar a inscrição e agendar participação.

O secretário afirmou que as iniciativas relacionadas ao plantio de mudas terão o total apoio da pasta. “Foi uma grande satisfação poder participar deste grande evento, que converge com nosso planejamento para a cidade, mobilizando as famílias e garantindo o plantio de um número cada vez maior de mudas”, declarou Chiang.

O vice-prefeito destacou a importância das parcerias para o reforço do trabalho de preservação do meio ambiente em Suzano.