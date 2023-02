Prefeitura aciona Radial após queixas no Terminal Norte e fará estudo sobre mais ônibus

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano informou ontem que vai notificar a Radial Transporte para que tenha ciência das reclamações e tome as providências necessárias sobre o Terminal Norte.

De acordo com o contrato de concessão, a empresa é responsável pela administração do Terminal Norte.

A Secretaria informou também que fará estudo sobre a possibilidade de aumento da oferta de veículos em linhas mencionadas por passageiros ouvidos pelo DS.

A pasta esclareceu que isso depende de um estudo prévio, que será realizado. Caso a análise aponte uma demanda que justifique a ampliação, a medida será promovida junto à concessionária.

Passageiros esperam melhorias no transporte público coletivo e na infraestrutura do terminal.

Eles apontaram a falta de limpeza no terminal, tanto na parte livre quanto nos banheiros que se encontram com peças e portas quebradas.

Outro pedido dos passageiros é a ampliação das frotas de ônibus do São José e Margarida nos horários de pico.

"Aumentam a passagem mas não proporcionam nenhuma melhoria na logística do transporte”, comenta o promotor de vendas Paulo Victor.

Para Victor, o pior momento para pegar ônibus é no horário de pico. Ele relata que fica esperando o ônibus e quando chega já vem cheio e vai colado na janela. “Precisam melhorar a logística do transporte público”, pede.

Sobre o reajuste da tarifa do transporte, a Prefeitura esclarece que a remuneração é pelo serviço prestado para a empresa e “não está condicionada à execução de melhorias por parte da empresa”.

O bolsista Luiz Carlos conta que fica mais de 40 minutos esperando a linha do Margarida e opta pela do São José que sempre está cheia. Ele também pede a ampliação das frotas dessas duas linhas.

"Tem muito pouco ônibus para essas linhas. Não acho justo pagarmos caro na tarifa e não proporcionarem melhoria na frota”, comenta.

Carlos ainda reclama sobre a falta de informação das linhas de ônibus nos telões espalhados pelo terminal. Segundo o bolsista, nem todas as linhas de ônibus estão divulgadas na tabela, além das placas de parada de ônibus estarem erradas.

A mesma opinião é compartilhada pela bolsista Telma Miranda. Ela contou que nesta semana o ônibus atrasou e não havia nem informação sobre o horário que vai estacionar e nem os fiscais sabiam informar.

A aposentada Celina do Prado ressalta a falta de limpeza na área livre do terminal e a sujeira no banheiro feminino. “Tem muita bituca de cigarro no chão”, comentou.

A Prefeitura por meio da Secretaria de Transporte Mobilidade Urbana de Suzano diz que aprimoramentos sempre são previstos e definidos pela administração municipal junto à concessionária. “Um deles que será sentido em breve pelos usuários, mais especificamente do distrito de Palmeiras, é a implantação do novo Terminal Sul”.

RADIAL

A Radial Mais Transporte informou que dispõe uma equipe para realizar a limpeza diariamente na área interna e externa do Terminal Norte. “Durante o dia são realizados repasses necessários, mas infelizmente, o vandalismo causa estragos que nem sempre podem ser reparados instantaneamente”.

Sobre os banheiro com peças e portas quebradas, a Radial informou que as danificações nos banheiros feminino e masculino foram geradas através dos atos de vandalismo e furto cometidos recentemente, “mas a empresa já tomou providencias e realizaram as manutenções apropriadas”.

A empresa informou também que o Passe Livre Estudantil é um benefício municipal, os estudantes que se encaixam nos critérios estabelecidos devem acessar: www.suzano.sp.gov.br/web/passe-livre/.