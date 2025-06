Prefeitura alerta sobre fake news de suposto concurso no Tiro de Guerra

A Prefeitura de Suzano emitiu um alerta nesta sexta-feira (13/06) desmentindo uma fake news que circula nas redes sociais sobre um suposto concurso público com aplicação de provas no Tiro de Guerra do município (TG 02-081). A fraude, que utiliza indevidamente imagens de militares e elementos visuais da bandeira do Brasil, está sendo investigada pela Região Militar competente após a identificação de um site falso hospedado em São Paulo.

De acordo com a publicação, os interessados poderiam se inscrever para vagas de "agente temporário do Exército Brasileiro", com promessa de salário que supera os R$ 6 mil, além de plano de carreira, auxílio-alimentação, entre outros supostos benefícios. A imagem utiliza uma foto de atiradores uniformizados, com os dizeres: “Seja um agente temporário do Exército Brasileiro”, acompanhados de um link para “inscrever-se agora”. O conteúdo ainda aponta o Tiro de Guerra de Suzano como um dos locais para realização das provas.

Segundo o chefe de Gabinete da Prefeitura de Suzano, Afrânio Evaristo, trata-se de um golpe bem articulado, com o objetivo de enganar a população e obter dinheiro por meio de inscrições falsas. “Identificamos que o site criado solicita um pagamento de R$ 78 pela inscrição, o que configura claramente uma tentativa de estelionato”, afirmou.

A administração municipal esclarece que os Tiros de Guerra não realizam concursos públicos com cobrança de taxa ou ofertas de salários. A seleção para participar das atividades nesses espaços é realizada por meio de um processo seletivo conduzido pelo próprio Exército Brasileiro, com apoio das prefeituras, voltado exclusivamente a jovens do sexo masculino em ano de alistamento. O processo é gratuito, presencial e totalmente supervisionado pelas autoridades militares.

O prefeito Pedro Ishi reforçou o compromisso da administração em combater a desinformação e proteger os cidadãos suzanenses. “Infelizmente, vivemos em uma era em que algumas pessoas se aproveitam da boa-fé dos outros para aplicar golpes cada vez mais sofisticados”.