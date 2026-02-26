Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 26/02/2026
Prefeitura anuncia saída do secretário de Saúde

Diego Ferreira estava na função há dois anos e agora seguirá com projetos pessoais; cargo será ocupado interinamente por Renato Ferraris, atual secretário de Assuntos Jurídicos

26 fevereiro 2026 - 19h06Por De Suzano
Diego Ferreira e Pedro IshiDiego Ferreira e Pedro Ishi - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano anunciou nesta quinta-feira (26/02) a saída do secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, que esteve à frente da pasta nos últimos dois anos. O profissional se dedicará a partir de agora a novos projetos, sobretudo na atuação em clínica médica.

Durante sua gestão, a Saúde avançou em importantes frentes, com entregas como a Clínica da Família e o novo centro odontológico, além do andamento da reconstrução do Hospital e Maternidade Suzano. Diego Ferreira também teve papel relevante anteriormente como diretor clínico da secretaria, ainda na gestão passada, participando da implantação de novas unidades básicas de saúde, da entrega de ambulâncias e da UPA do Jardim Revista.

“Sou extremamente grato a todos da gestão, principalmente à equipe da Saúde, pelo crescimento profissional que me foi proporcionado nesse período como secretário e também antes como diretor. Recebi agora convites para novos desafios, em especial para voltar a clinicar, que é uma área pela qual sou apaixonado. E sigo à disposição”, destacou Diego Ferreira.

O prefeito Pedro Ishi agradeceu ao secretário pelo trabalho no período. “Deixo aqui meu sincero agradecimento por todo empenho, profissionalismo e compromisso com Suzano. Que essa nova etapa seja repleta de conquistas. Sua contribuição ficará registrada na história da nossa cidade e na vida de quem foi cuidado por esse trabalho tão essencial”, afirmou.

A Secretaria Municipal de Saúde será ocupada interinamente por Renato Ferraris, atual secretário municipal de Assuntos Jurídicos, que responderá cumulativamente pelas duas pastas. A administração municipal reforça que os projetos e atendimentos em andamento terão continuidade, garantindo a manutenção dos serviços prestados à população. O nome do próximo secretário que ocupará a função oficialmente ainda está sendo definido e será divulgado em breve.

 

