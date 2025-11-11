Prefeitura anuncia vencedores de concurso teatral de educação no trânsito

A Prefeitura de Suzano anunciou na última sexta-feira (07/11) os vencedores do concurso teatral de educação no trânsito que foi organizada pela Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, e contou com a participação de alunos da Escola Técnica Estadual (Etec) de São Paulo.

O prefeito Pedro Ishi, o titular da pasta, Claudinei Galo, e o coordenador da instituição, Thiago Syffert, estiveram presentes na cerimônia realizada no Cineteatro Wilma Bentivegna, onde foi anunciado que os estudantes do 1º semestre de Administração se sagraram campeões da disputa.

O grupo mais votado, que recebeu o nome de “Quarteto Fantástico”, foi formado pelos alunos: Ingrid Castro Calabrez, Lucas Braga de Souza Venâncio, Pietra Lopes dos Reis Souza e Rafaella Monteiro dos Santos Godoi.

O 2º lugar ficou com o grupo “Sinal Verde”, composto pelos alunos do 1º ano do ensino médio Brenda dos Reis, Eduardo Sienna Kondo, Larissa Loreto Burgese e Lorenna Ramos Rocha. Já o 3º lugar foi para o grupo “Meia Química”, formado pela aluna do 2º segundo semestre do curso de Meio Ambiente, Clara Cristina Rosa de Brito, e pelas alunas do 2º segundo semestre do curso de Química, Geovana de Souza Santos, Isabele Neves de França Carvalho e Juliana Pereira Gama.

A proposta trazida pelo Departamento de Educação para o Trânsito da prefeitura foi abordar os diferentes aspectos associados à condução segura, incluindo os relacionados à alcoolemia, ao uso do celular ao volante e ao respeito pela faixa de pedestres, pelos limites de velocidade, pelos deficientes e pelos idosos, para conscientizar os motoristas de uma maneira mais lúdica e divertida.

Na segunda-feira (03/11), se apresentaram os dois primeiros grupos na esquina da rua José Correa Gonçalves com a rua General Francisco Glicério; na terça-feira (04/11), foi a vez de outros dois mostrarem o talento na esquina da Praça dos Expedicionários com a rua General Francisco Glicério; e na quarta-feira (05/11), encenaram os grupos restantes, na esquina da rua Tiradentes com a rua Benjamin Constant.

Eles estiveram sendo observados pelo júri do concurso, formado pelo controlador geral do município, César Braga; pelo fotógrafo da Secretaria Municipal de Comunicação Pública, Wanderley Costa; pelo diretor administrativo do Transporte, Enio Batista Silva, pelo agente de trânsito Manoel Herculano Pinto Amaral; e pelo professor da Etec Antenor de Oliveira Junior. Os jurados avaliaram as encenações a partir dos critérios: expressão e caracterização; compreensão da mensagem; trabalho em equipe e envolvimento; e integração com o público.

O secretário Claudinei Galo destacou que o concurso reforça o compromisso da pasta com a educação no trânsito. “Temos promovido uma série de ações voltadas à conscientização da população em relação à segurança nas vias. Com isso, conseguimos chamar atenção para os procedimentos que devem ser respeitados para o bem de todos”, ressaltou Galo.

O prefeito afirmou que iniciativas como essas mobilizam jovens que estão iniciando sua experiência como condutores nas ruas. “Pensamos nas ações que impactam no trânsito, pensando não só no presente como também no futuro. Ao engajarmos os jovens nessa disputa saudável, aumentamos a formação deles quanto a esses ensinamentos tão importantes. Agradecemos à Etec pela parceria e ao departamento de Educação para o Trânsito, pela organização das atividades”, declarou o chefe do Executivo municipal.