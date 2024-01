Prefeitura apoia treinamento de bombeiros para resgate de acidentados

A Prefeitura de Suzano disponibilizou o Pátio Municipal da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, no Parque Residencial Casa Branca, para que fosse realizado, na manhã desta quinta-feira, um treinamento voltado ao resgate de acidentados promovido pelo 17º Grupamento de Bombeiros do Estado de São Paulo. No total, 20 agentes da corporação receberam orientações de seis instrutores sobre atendimentos pré-hospitalares a vítimas do trânsito.

Foram simuladas situações de acidentes em que ocorrem tombamento e capotamento de veículos, assim como os cenários em que os automóveis permanecem em pé. Os bombeiros foram separados em grupos para que pudessem se mobilizar para responder aos comandos relacionados a cada tipo de ocorrência. Chamado de “Extração de veículos”, a ação foi conduzida pelo 1º sargento Edinei Fernando e coordenada pelo capitão Marcos Carbonel, comandante do 2º Subgrupamento do 17º Grupamento de Bombeiros Militares em Suzano.

O treinamento foi acompanhado pelo diretor administrativo da secretaria, Lázaro Tomáz, responsável pelo setor de Educação no Trânsito da prefeitura. Ele enalteceu a parceria que o Poder Executivo municipal tem estabelecido com os bombeiros para garantir a intensificação dos procedimentos referentes à segurança no trânsito e, inclusive, formações para alunos da rede municipal de Educação, visando outras ocorrências que possam causar ameaças à saúde.

“O Corpo de Bombeiros é sempre muito participativo nas ações que a gente desenvolve para buscar prevenção de acidentes, por meio de palestras e panfletagem. Com relação a esse treinamento específico, nosso apoio foi destinado à proporcionar as condições necessárias para que a simulação fosse efetuada da maneira mais real possível. Assim os agentes podem dar uma resposta rápida e assertiva em diversos tipos de acidentes”, explicou o diretor.

Claudinei Galo, da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, ressaltou que a prefeitura apoia e realiza inúmeras ações que buscam garantir assistência aos motoristas, participando de iniciativas que buscam a prevenção, segurança e o atendimento das vítimas. “Nosso trabalho contempla inúmeros serviços relacionados às melhorias da sinalização e das condições das ruas, com a revitalização de faixas de pedestres e placas, e também com a operação ‘Tapa-Buraco’. Ainda organizamos campanhas educativas e damos suporte aos treinamentos que garantam o melhor resgate possível das vítimas de acidentes”, destacou Galo.

Por sua vez, o prefeito Rodrigo Ashiuchi ressaltou a parceria da prefeitura com os bombeiros e destacou que o grupamento é sempre bem-vindo para realizar treinamentos. “Temos um imenso orgulho em poder estreitar ainda mais essa ligação, cedendo o espaço em nosso pátio para que esses 20 agentes pudessem passar por esse treinamento, que pode fazer uma grande diferença na recuperação de vítimas de acidente de trânsito. Em nome do capitão Carbonel, cumprimento a todos os bombeiros que atuam em nossa cidade, sempre pensando no bem de nossa população. Estamos sempre à disposição”, definiu o chefe do Poder Executivo municipal.