Prefeitura apresenta ações para melhorias do sistema de drenagem em audiência na Câmara

A Prefeitura de Suzano apresentou o trabalho que está sendo executado para melhorias no sistema de drenagem da cidade durante audiência pública organizada pela Câmara nesta segunda-feira (23/02). Na oportunidade, foram compartilhadas informações sobre as obras que contemplaram os moradores do Jardim Belém e adjacências e sobre os projetos que garantirão “amortecimento” do rio Una, e que beneficiarão o Parque Maria Helena e a Vila Maluf.

Por parte da administração municipal, participaram os secretários municipais Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos), André Chiang (Meio Ambiente) e Francisco Balbino (Segurança Cidadã). Pelo Legislativo marcaram presença o presidente Artur Takayama; o vice-presidente Marcos Antonio dos Santos, o Maizena; e os vereadores Marcio Alexandre de Souza, o Marcio Malt, que conduziu a atividade; João Batista Nogueira de Azevedo, o João Sabugo; Jaime Siunte; e Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG.

Junto aos parlamentares, foi destacada a atuação que viabilizou intervenções relacionadas à travessia de águas pelos bairros Jardim Nazareth e Jardim Belém, que se estendeu por baixo da linha férrea que atende a empresa MRS Logística e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), até chegar à avenida Jorge Bei Maluf. Esta região passou a contar com um sistema dimensionado com base em estudos hidrológicos e hidráulicos completos, capaz de atender vazões de pico de até 42 metros cúbicos por segundo.

Na audiência, houve referência ao projeto de implantação do reservatório de amortecimento de cheias do rio Una, que garantirá a canalização a montante para reduzir alagamentos. Com uma estrutura composta por barragem em aterro, vertedor de emergência, torre de controle, galeria de descarga e canal de base, o sistema operará por gravidade, para controlar as vazões de pico e melhorar a macrodrenagem e a segurança hidráulica deste rio.

Outro projeto citado foi o que trata do sistema de controle de inundações nos bairros Parque Maria Helena e Vila Maluf, a partir dos levantamentos de campo e estudos técnicos para diagnosticar a situação atual de drenagem local, incluindo topografia, cadastro das redes existentes, análises hidrológicas e hidráulicas. Com esses dados, serão definidas soluções de engenharia, dimensionamento das estruturas, elaboração de plantas, memoriais, planilhas orçamentárias, cronograma e demais documentos técnicos necessários.

Também foi incluída na apresentação o projeto de canalização da vala de drenagem da rua José de Almeida, em Suzano, voltado ao controle de cheias e redução de alagamentos em área urbana, numa área de 2,54 quilômetros quadrados (km²). O conjunto das obras aumentará a capacidade hidráulica da vala de drenagem, que garantirá maior segurança às áreas adjacentes.

Ainda foram abordados, nesta atividade, os levantamentos topobatimétricos cadastrais georreferenciados que estão sendo feitos para execução de mais ações de macro e microdrenagem. O estudo vai mapear e medir as redes de drenagem, levantar dados de campo, atualizar mapas de uso do solo e criar modelos computacionais para simular chuvas e enchentes. Com isso, serão identificados os pontos de alagamento e indicadas obras necessárias para reduzir enchentes. Este trabalho começou a ser feito para os bairros Vila São José, Jardim Gardênia, Jardim Panorama, Jardim Graziela e algumas áreas do centro.

O secretário Samuel Oliveira afirmou que todas as ações terão reflexo importante na capacidade de absorção das águas da chuva. “Estamos trabalhando em várias frentes para avançar com as obras de drenagem nos quatros cantos da cidade. Em algumas regiões já estamos com obras praticamente concluídas e, em outras, estamos na fase de projetos, que serão executados tão logo seja possível viabilizarmos os recursos junto ao governo estadual”, frisou o titular da pasta.

Também estiveram na audiência os diretores da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Ricardo Kadayan e Hamilton Peixoto; a diretora de Controle e Fiscalização Ambiental, Solange Wuo; o diretor de Defesa Civil, Antônio Wenzler; e o diretor de Planos e Projetos da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Ricardo Hatiw Lu.