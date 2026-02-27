Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 27/02/2026
Cidades

Prefeitura apresenta balanço financeiro de 2025 e destaca resultado orçamentário de R$ 160 milhões

Durante audiência organizada na Câmara de Suzano, nesta quinta (26/02), secretário Itamar Viana informou que foram registrados, no ano passado, receita de R$ 1,58 bi e despesa de R$ 1,42 bi

27 fevereiro 2026 - 17h25Por De Suzano
atividade foi conduzida pelo relator da Comissão de Finanças e Orçamento, Leandro Alves de Faria, o Leandrinho atividade foi conduzida pelo relator da Comissão de Finanças e Orçamento, Leandro Alves de Faria, o Leandrinho - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano apresentou o balanço financeiro de 2025 durante audiência pública organizada pela Câmara nesta quinta-feira (26/02). Na oportunidade, o secretário municipal de Finanças, Itamar Viana, destacou o resultado orçamentário de R$ 160 milhões, que reflete um saldo positivo entre as receitas realizadas, R$ 1,58 bilhão, e as despesas liquidadas, R$ 1,42 bilhão.

A atividade foi conduzida pelo relator da Comissão de Finanças e Orçamento, Leandro Alves de Faria, o Leandrinho, e também teve a participação do presidente do Legislativo, Artur Takayama. Também marcaram presença, os contadores da administração municipal Marcelo Rodrigues, Claudinei Estevão e Maurício Bento.

Junto aos parlamentares, foram detalhadas as prioridades relacionadas à destinação dos recursos públicos ao longo do ano passado. Conforme  demonstrado, as despesas liquidadas na área da Saúde, por exemplo, totalizaram R$ 303,03 milhões, representando 29,55% do total de receitas de impostos e transferências constitucionais, sendo 14,55% acima do que determina a legislação federal (lei complementar nº 141/2012), que é 15%.

O respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal (lei complementar nº 101/2000) se verificou com a destinação adequada de recursos para as despesas com pessoal, que representou 37,24% do total das receitas correntes líquidas, 14,1% abaixo do limite prudencial, de 51,3%. O cumprimento da Constituição Federal também foi verificada pelo respeito ao percentual exigido para a destinação de recursos para  manutenção e desenvolvimento do ensino (25%).

Ao longo da audiência, ainda houve esclarecimentos quanto às fontes de arrecadação que tem permitido a prestação dos serviços públicos à população, incluindo receitas municipais, estaduais e federais.

Neste contexto, as transferências correntes foram responsáveis por R$ 899,78 milhões; o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) gerou R$ 166,64 milhões; o Imposto Sobre Serviços (ISS) garantiu R$ 133,84 milhões; e o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) viabilizou a arrecadação de R$ 20,10 milhões.

O secretário Itamar Viana reforçou a importância da audiência para os esclarecimentos necessários sobre os recursos da administração municipal. “Essa prestação de contas garante a demonstração e a avaliação do cumprimento das metas fiscais. Pudemos mostrar que os números da execução orçamentária e da gestão fiscal do município comprovam o controle das contas públicas e o respeito ao que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal”, avaliou o titular da pasta de Finanças.

