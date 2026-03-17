Prefeitura avança em plano de pavimentação na Vila Fátima com requalificação da rua São Marcos

A Prefeitura de Suzano segue avançando em seu plano de pavimentação para a Vila Fátima, bairro do distrito de Palmeiras, com a requalificação asfáltica que foi executada na rua São Marcos nesta terça-feira (17/03), integrando um conjunto de 14 vias que estão recebendo as mesmas melhorias.

O trabalho realizado em mais este acesso da localidade foi vistoriado pelo prefeito Pedro Ishi, que estava acompanhado pelo secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, e pelo vereador Rogério Castilho.

A transformação que têm sido proporcionada nas condições da mobilidade da Vila Fátima é resultado de obras que estão alcançando as ruas Rinyasu Sugimura, São Jorge, Nossa Senhora Aparecida, Santa Maria, Masatsuka Ida, Santa Julia, Santa Adriana, Santa Cristina, Nossa Senhora de Fátima, Santa Luzia, Santo Anastácio, São Francisco de Assis e São Paulo, além da rua São Marcos.

O pacote de obras conta com um investimento superior a R$ 4,9 milhões, viabilizado com recursos federais conquistados durante a gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi. As intervenções estão sendo conduzidas pela Oestevalle Pavimentações e Construções Ltda. e pela Renov Pavimentação e Construções Ltda.

Além da aplicação da nova capa asfáltica, os serviços incluem melhorias no sistema de drenagem, guias e sarjetas. A ideia é assegurar infraestrutura adequada para suportar o fluxo de veículos e minimizar problemas causados por chuvas.

Samuel Oliveira destacou o impacto positivo que a obra terá no dia a dia da população. “Estamos entregando uma requalificação completa, que vai muito além de um novo asfalto. As ruas estão recebendo drenagem adequada e infraestrutura que vai garantir durabilidade e qualidade. Essa é uma obra que melhora a mobilidade e também a qualidade de vida da comunidade da Vila Fátima”, afirmou o titular da pasta.

Por sua vez, o prefeito reforçou que o plano de pavimentação representa um avanço importante para a região. “Estamos aplicando asfalto com maior vida útil para entregar ruas mais seguras, que tenham infraestrutura completa e que realmente atendam às necessidades dos moradores da Vila Fátima. Esse trabalho reflete o cuidado com a cidade e o respeito com quem vive no bairro. A requalificação das vias traz mais conforto e segurança para a população local”, garantiu o chefe do Executivo.