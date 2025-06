Prefeitura busca apoio do Ministério da Saúde para abrir Maternidade Municipal de Mogi

O vice-prefeito de Mogi das Cruzes, Téo Cusatis, e a secretária municipal de Saúde, Rebeca Barufi, estiveram nesta quarta-feira (04/06) em Brasília (DF) para uma reunião com o ministro Alexandre Padilha, no Ministério da Saúde. Na pauta, a apresentação dos principais projetos da área do município e a busca por apoio do Governo Federal para viabilização das iniciativas.

Entre os projetos apresentados, dois se destacam: a abertura da Maternidade Municipal de Mogi das Cruzes, em Braz Cubas, e a construção da Cidade da Saúde, na região central. As duas iniciativas representam um avanço significativo na qualidade dos serviços oferecidos à população mogiana.

Também foram protocolados pedidos de agilidade na avaliação de projetos já encaminhados pela Prefeitura ao Governo Federal.

A gestão da prefeita Mara Bertaiolli segue empenhada na construção de parcerias e soluções que garantam mais qualidade, acesso e eficiência no atendimento em saúde pública, reforçando a retomada do diálogo com todas as esferas de governo em benefício da população, para que Mogi das Cruzes volte à rota do desenvolvimento.

“O nosso compromisso é seguir trabalhando, dialogando e construindo parcerias que tragam resultados concretos para a vida das pessoas. A Saúde é prioridade, e vamos trabalhar muito para que esses projetos se tornem realidade”, afirmou o vice-prefeito Téo Cusatis.

A secretária municipal de Saúde, Rebeca Barufi, também reforçou a importância da parceria e união de esforços com o Governo Federal para acelerar os investimentos. “A Saúde se faz com compromisso, planejamento e, principalmente, com parcerias. A Maternidade Municipal e a Cidade da Saúde são sonhos coletivos, que vão transformar o atendimento e garantir mais dignidade às famílias mogianas”, destacou.