Prefeitura busca parceria com a iniciativa privada para revitalizar relógio destruído em frente ao Paço Municipal

A Prefeitura de Suzano está em busca de parceria com uma empresa privada para revitalizar o relógio que fica em frente ao Paço Municipal.

O equipamento está destruído, há pichações no poste de sustentação e ele não marca mais as horas e a temperatura.

Péssima estado de conservação

O estado de conservação do relógio, que fica bem em frente à Prefeitura e ao lado de uma faixa de pedestres, preocupa.

Falta um pedaço do vidro onde deveria aparecer uma publicidade, e é possível ver as lâmpadas que deveriam iluminar a propaganda.

Além disso, a foto que está no local onde seriam colocadas as propagandas é da Câmara de Suzano. Está apagada, comprovando o desgaste do relógio.

Pedido de conserto

Moradores e comerciantes do entorno reclamam da situação e classificaram como lamentável o estado do relógio – que nos tempos atuais, poderia gerar “boas fotos” se estivesse exibindo as baixas temperaturas dos últimos dias.

“Todo mundo precisa deste relógio para ver horas e temperatura. Na frente da Prefeitura ainda. É uma vergonha! Deveriam ter mais cuidado com nosso dinheiro”, reclama o aposentado Norman John Day’s, 56, que sugeriu que os relógios sejam colocados em outras praças da cidade.

Mais opinião

A farmacêutica Viviane Lourenço, 40, questiona o cuidado das autoridades com o dinheiro público e pede uma resolução para o problema.

“(O dinheiro usado neste relógio) Sai do nosso bolso. (As autoridades) Precisam cuidar do nosso patrimônio. Ele está todo quebrado e pichado, e olha que tem guarda que fica por aqui 24 horas vigiando”, disse.

“Está abandonado. Há muito tempo este relógio está parado aí deste jeito. Deveria estar funcionando, mas não está”, lamentou a aposentada Raimunda Souza da Silva, 81.